"Меня здесь нет". Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию. Из страны также уехали режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин

"За 11 дней пройдено много точек невозврата. В моей стране больше нет политики, нет журналистики, нет ни одного работающего правового института. Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей, худший за 30 лет экономический кризис и пропаганда в лучших традициях геббельсовских руководств. И ненависть. Ненависть как национальная идея", – пишет поэтесса.
"Но государство – не равно народ. Люди, принимающие решения за мой народ, у власти незаконно: честных выборов не было десятилетие. Поэтому их единственное оружие – вранье. Вранье и нагнетание ужаса.
Я верю, что так будет не всегда", пишет Вера Полозкова.
За последние дни Россию также покинули режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин, который сейчас находится в Риге, на фестивале документального кино "Артдокфест".
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