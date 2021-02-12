aA
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл выиграла иск против британского таблоида The Mail on Sunday, которое опубликовало текст ее письма отцу, передает "Би-би-си".
Meghan Markle
Meghan Markle

Судья Марк Уорби признал действия издания вторжением в частную жизнь Меган Маркл, а также нарушением ее авторских прав.

Очередное слушание в суде должно состояться в марте. Тогда может решиться вопрос о сумме финансовой компенсации, которую получит герцогиня Сассекская.

"Миру нужны надежные, высококачественные, проверяющие факты источники информации. The Mail on Sunday и ее издания-партнеры представляют собой нечто совершенно противоположное", — заявила Маркл после оглашения решения судьи.

Выдержки из письма Маркл и ее отца Томаса Маркла были опубликованы в феврале 2019 года. Из письма следует, что дочь прервала с отцом все отношения. Он же передал The Mail on Sunday текст письма, где герцогиня обвинила его во лжи и попытках заработать на псевдосенсационных интервью о дочери.

Ранее Меган Маркл отказалась от поездки в Великобританию на день рождения королевы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Gazeta.ru

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: тест стоит намного дешевле одного дня в реанимации (40)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу в...

На следующей неделе снова прогнозируют холода: февраль покажет, какой бывает зима (5)

В последнее время и днем, и ночью было холодно, но в...

Глава МИД Литвы о заявлении Лаврова: это характерно для России (6)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Профессор представителям частного бизнеса Литвы: есть лишь два способа работать безопасно (3)

Профессор Вильнюсского университета, врач-гематолог...

Эксперты: по количеству употребляемого алкоголя Литва становится похожа на страны Восточной Европы (18)

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ)...