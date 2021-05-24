Лолита Милявская призналась, что в 90-е изменяла Цекало с бандитом

Артистка рассказала, что познакомилась с молодым человеком после выступления на корпоративе у криминального авторитета. "Меня трясло. Все закончилось нормально. И впоследствии фактически закончилось моим браком с одним из этих людей. Не с тем, кто вышел из тюрьмы. Он был взрослым, это, наверное, самые красивые отношения в моей жизни", — цитирует Милявскую "Вокруг ТВ".

По ее словам, из дуэта "Академия" она ушла к этому человеку. "Я ушла из "Академии" с огромным комплексом, что я никому не нужна как певица. А он делал очень много, чтобы я в себя поверила. Иногда договаривался, сам платил деньги, а я об этом не знала. Сейчас его уже нет в живых", — сказала Милявская, добавив, что мужчину застрелили. "Когда он за мной ухаживал, я была еще замужем. Останавливался где-нибудь на машине, мы долго целовались, а потом я уходила. Я делала вид, что уходила гулять с собакой. Это была моя первая попытка уйти из отношений. Мне было очень страшно разрывать этот круг", — вспоминает артистка.

В неверности Милявская призналась Цекало только после похорон. "Я призналась своему бывшему мужу, что я ему изменила. Пришла домой и сказала. Я это сделала не сразу, только когда его убили. Я исчезала из дома, потому что я утром приезжала на кладбище. Бывший муж сказал: "О, сейчас расплачусь". И все. Тогда мы еще не расстались", — говорит певица.