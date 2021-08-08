aA
Певица Светлана Лобода раскрыла неожиданные подробности личной жизни. Артистка разоткровенничалась в новом интервью телеканалу “Украина”, пишет rambler.ru
Лобода впервые рассказала о возлюбленном, переезде и планах на сына
© RIA / Scanpix

По словам исполнительницы, два года назад она вместе с детьми переехала в Европу. Лобода купила там домик у моря. Она призналась, что, наконец, сбылась ее мечта.

“Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим “спасибо”, потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас — пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Они катаются на самокатах, домой возвращаемся часам к девяти-десяти вечера. Вообще в последние два года, когда деятельность артистов стала менее активной из-за коронавируса, мои дети лучше узнали, что такое мама, которая, например, может сводить их в зоопарк”, – отметила украинская певица, добавив, что о ее статусе звезды знают только ближайшие соседи из русскоязычной диаспоры.

Статьи по теме:
ВИДЕО | Благодаря Лободе новый сезон “Голос. Дети” начался со скандала  (4)
Месть безработного: бывший помощник Лободы раскрыл ее главную тайну  (4)

“Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети — мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома — у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 — все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: “Что-то нужно здесь менять, что-то решать“”.

Светлана открыто заявила, что в будущем хочет завести еще двух детей. Примечательно, что имя своего возлюбленного Лобода так и не раскрыла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Бублик
Статьи по теме:

Где грудь? Пляжные фото Светланы Лободы озадачили поклонников

Светлана Лобода проводит зимние каникулы в Мексике. В...

TOP новостей

Aliaksandras Lukašenka Arvydas Pocius

С Лукашенко шутить нельзя: необходимо рассматривать и худшие сценарии (50)

Призыв Александра Лукашенко усилить охрану границы...

Aliaksandras Lukašenka

Марюс Лауринавичюс: это не белорусская, а российская гибридная война против Литвы "То, что сделал Лукашенко, открывает путь даже к военным столкновениям" (138)

Рукотворный кризис с мигрантами на...

Можно ли ограничивать не привитых жителей в праве на определенные виды работ, посещение учреждений или мероприятий? (101)

Для того чтобы ответить на этот простой вопрос,...

Ekskursija Pramoninis Naujamiestis Kuro aparatūros gamykla

Виктор Воронцов. Почему не надо плакать по умершим советским предприятиям (84)

В 9-10 классах школы номер 10 в городе Калининграде мы...

Minsko parduotuvės

От минских магазинов потребовали убрать "с лучших полок" товары из Литвы (67)

Глава Минского горисполкома обещал "принять меры", если...