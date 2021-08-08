Лобода впервые рассказала о возлюбленном, переезде и планах на сына

По словам исполнительницы, два года назад она вместе с детьми переехала в Европу. Лобода купила там домик у моря. Она призналась, что, наконец, сбылась ее мечта.

“Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим “спасибо”, потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас — пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Они катаются на самокатах, домой возвращаемся часам к девяти-десяти вечера. Вообще в последние два года, когда деятельность артистов стала менее активной из-за коронавируса, мои дети лучше узнали, что такое мама, которая, например, может сводить их в зоопарк”, – отметила украинская певица, добавив, что о ее статусе звезды знают только ближайшие соседи из русскоязычной диаспоры.

“Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети — мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома — у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 — все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: “Что-то нужно здесь менять, что-то решать“”.

Светлана открыто заявила, что в будущем хочет завести еще двух детей. Примечательно, что имя своего возлюбленного Лобода так и не раскрыла.