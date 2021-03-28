Леонид Агутин высказался о возможном разводе с Анжеликой Варум



Артист отметил, что он и Варум состоят в браке больше 20 лет и не собираются разводиться. При этом, Агутин подчеркнул, что слухи об их разводе периодически возникают в течение последних 15 лет. Музыкант предположил: “Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Отсюда и слухи”.

Он добавил, что родители тяжело реагировали на первые “разводы”, однако потом им удалось привыкнуть к подобным заявлениям СМИ.

Агутин и Варум поженились в 2000 году. До этого артисты встречались около двух лет. У пары есть взрослая дочка Елизавета, которая родилась в феврале 1999 года, также у Леонида от предыдущих отношений есть дочь Полина. В отношениях пары несколько раз случались серьезные кризисы, тем не менее супруги сумели сохранить семью.