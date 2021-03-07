Иосиф Пригожин рассказал, как "сломали" известного сына певицы Валерии

Пригожин согласен, что дети знаменитостей имеют значительные финансовые ресурсы, что бы жить полноценной жизнью. Однако они нуждаются и в признании наравне со своими родителями. «Это значит, что они хотят идти наравне с остальными. У них есть потребность быть со всеми в одинаковых условиях», - подчеркнул Пригожин.
В качестве примера Пригожин привел сына своей жены Валерии Арсения Шульгина, который в школьные годы собирался стать пианистом, выиграл международные конкурсы, в России ему дали второе место. То есть его «сломали», так как он сын знаменитой артистки, считает Пригожин. А Россия потеряла в его лице выдающего пианиста. «А где тот, кто занял первое место? Мальчик из Ярославля? Где?» - добавил Пригожин.
Также Пригожин заявил, что поддерживает намерение звездных детей выстраивать карьеру. «Династия — это самое лучшее, что может быть в этом мире. Я — за «династийность». Смешно наблюдать, как у большой звезды, например, актера, сын пойдет работать электриком или слесарем», - утверждает шоумен.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Путешественникам приходится тратиться из-за тестов на коронавирус: цены в частных лабораториях поражают (62)
Прибывающие в Литву могут пройти тест на коронавирус в...
Эпидемия и вакцина: выбирая надежного спутника (624)
В случае катаклизма лучше выбирать надежных спутников....
Литовская полиция будет патрулировать в Интернете: что это значит? (97)
Виртуальный патруль - это новый инструмент литовской...
Белорусская баскетболистка Елена Левченко: если ты не знаешь, что происходит, то лучше молчи (22)
"Я помню, что я приходила на тренировки, мне тренер...
Конца карантина не видно, но литовцы уже планируют путешествия: прогнозируют рост цен (4)
Очевидно, люди уже очень соскучились по путешествиям....