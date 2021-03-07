aA
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью ФАН скандал по поводу участия в детском музыкальном конкурсе «Голос» дочки музыканта Трофима. Пригожин отметил, что участие в соревнованиях детей знаменитостей отражает их готовность преодолевать препятствия ради раскрытия своего таланта.
Иосиф Пригожин рассказал, как "сломали" известного сына певицы Валерии
© RIA/Scanpix

Пригожин согласен, что дети знаменитостей имеют значительные финансовые ресурсы, что бы жить полноценной жизнью. Однако они нуждаются и в признании наравне со своими родителями. «Это значит, что они хотят идти наравне с остальными. У них есть потребность быть со всеми в одинаковых условиях», - подчеркнул Пригожин.

В качестве примера Пригожин привел сына своей жены Валерии Арсения Шульгина, который в школьные годы собирался стать пианистом, выиграл международные конкурсы, в России ему дали второе место. То есть его «сломали», так как он сын знаменитой артистки, считает Пригожин. А Россия потеряла в его лице выдающего пианиста. «А где тот, кто занял первое место? Мальчик из Ярославля? Где?» - добавил Пригожин.

Также Пригожин заявил, что поддерживает намерение звездных детей выстраивать карьеру. «Династия — это самое лучшее, что может быть в этом мире. Я — за «династийность». Смешно наблюдать, как у большой звезды, например, актера, сын пойдет работать электриком или слесарем», - утверждает шоумен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

MK.ru
Статьи по теме:

Золотой унитаз, немножко Эрмитажа и крокодиловая кожа: какую недвижимость продают российские звезды (11)

Среди тысяч объявлений о продаже недвижимости можно...

Пригожин опроверг планы Валерии баллотироваться в Госдуму (5)

Певице Валерии не поступали предложения выдвигаться в...

Валерия ответила на слухи о гомосексуальности сына (4)

Российская популярная певица Валерия в эфире шоу...

TOP новостей

Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas

Путешественникам приходится тратиться из-за тестов на коронавирус: цены в частных лабораториях поражают (62)

Прибывающие в Литву могут пройти тест на коронавирус в...

Эпидемия и вакцина: выбирая надежного спутника (624)

В случае катаклизма лучше выбирать надежных спутников....

Asociatyvi nuotr. Darius Kuolys Ramūnas Matonis

Литовская полиция будет патрулировать в Интернете: что это значит? (97)

Виртуальный патруль - это новый инструмент литовской...

Белорусская баскетболистка Елена Левченко: если ты не знаешь, что происходит, то лучше молчи (22)

"Я помню, что я приходила на тренировки, мне тренер...

Конца карантина не видно, но литовцы уже планируют путешествия: прогнозируют рост цен (4)

Очевидно, люди уже очень соскучились по путешествиям....