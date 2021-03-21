"Хотелось плакать": Игорь Крутой рассказал о тяжелой жизни Валерия Леонтьева

«Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда моё сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребёнком», - написал Крутой. Музыкант считает, что известность и популярность Леонтьева уравновешивают то, что ему пришлось пройти на своем жизненном пути.
Крутой пожелал своему другу счастья и здоровья. «Как бы я мечтал, чтобы ты чаще улыбался не грустно-вымученной улыбкой, а той, своей фирменной, после прочтения матерных частушек», - пожелал композитор.
Вскоре Крутому ответил сам именинник. Он признался, что знал о хорошем отношении своего друга, но все равно не подозревал, что это чувство такое искреннее. «Ты нашел так много слов, идущих из глубины души, так много, как я и не ожидал», - написал Леонтьев. «Спасибо, Валерик, будь счастлив!» - написал Крутой.
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