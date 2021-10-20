Госпитализированный с коронавирусом Безруков рассказал о своем состоянии

"Чувствую себя прекрасно. Поскольку привитый, то переношу нормально, без всех этих страшных симптомов", - сказал в он в интервью "Газете.ru"

Ранее артист написал на своей странице, что заболел коронавирусом. Свой недуг Безруков связал с перегрузками и, как следствие, ослаблением иммунитета.

Актер призвал своих поклонников не переживать из-за него, отметив, что ситуация находится "под контролем". Также он отметил, что теперь у него появилось время отдохнуть и заняться чтением.

Как сообщал ранее "МК", музыкант и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал идиотизмом поведение россиян, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.

Исполнитель согласился с мнением знакомого ему врача, что в текущих условиях заболевшие граждане, которые отказались привиться, должны оплачивать лечение из своего кармана.

Тем временем в России могут снова ввести режим нерабочих дней. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и призвала его ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.

Ожидается, что глава государства примет решение по данному поводу сегодня, 20 октября.