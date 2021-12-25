Галкин рассказал о случившемся с Басковым конфузе в гостях YouTube-шоу «Я себя знаю!». По словам шоумена, он и еще несколько артистов, среди которых Раймонд Паулс, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Лайма Вайкуле и Игорь Николаев, были приглашены на завтрак к президенту Латвии того времени Валдису Затлерсу.

Артист вспоминает, что трапеза проходила весьма «чопорно», под стать европейской дипломатии, а за столом велись соответствующие светские беседы. Но, по словам Галкина, спустя полчаса после начала мероприятия в зал ворвался Николай Басков. Шоумен отметил, что певец всю ночь «гулял, веселился и употреблял горячительные напитки». Тем не менее Басков тогда заявил, что хоть и опоздал, но принес подарок.

По мнению Галкина, подарок певца стал бы последней вещью, которую можно подарить президенту Латвии. Шоумен рассказал, что Басков принес «бутылку водки в упаковке в виде советского снаряда с красной звездой». Артист признается, что тогда в зале повисла «неловкая пауза». По словам Галкина, Басков был обижен замешательством и решил продемонстрировать, в чем смысл подарка.

После этого, как говорит артист, Басков положил упаковку-снаряд себе на плечо, как будто это базука. В этот момент, вспоминает Галкин, открылась крышка «снаряда», откуда выпала банка с малосольными огурцами. Она разбилась о подлокотник стула, где сидел Затлерс, и осколки банки вместе с рассолом оказались на его костюме.

Галкин заметил, что Басков в расстроенных чувствах поставил бутылку на стол, сел на свое место и начал краснеть, при этом пытаясь сдержать смех. Президент Латвии, по словам артиста, вежливо сказал, что ничего страшного не произошло. А напряженную ситуацию разрядил Лев Лещенко, который предложил распить бутылку. Галкин отметил, что на часах тогда было около одиннадцати, но все выпили, благодаря чему обстановка оживилась.