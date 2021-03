Главным победителями вечера стали драма "Земля кочевников" и комедия "Борат 2". Оба фильма были признанными лучшими в своих категориях и получили по две статуэтки. "Земля кочевников" выиграла в номинации "Лучший фильм (драма)" у таких конкурентов, как "Отец", "Манк", "Девушка, подающая надежды" и "Суд над чикагской семеркой". "Борат 2" обошел такие картины, как "Гамильтон", "Мьюзик", "Зависнуть в Палм-Спрингс" и "Выпускной". Кроме них, двух наград удостоился мультфильм "Душа" в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая музыка".

Лучшими киноактерами в этом году стали Саша Барон Коэн ("Борат 2"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей") и Розамунд Пайк ("Аферистка"). Чедвик Боузман, скончавшийся от рака в прошлом году, посмертно удостоен награды за роль в музыкальной драме "Ма Рейни: Мать блюза". В номинации "Лучший актер в драматическом фильме" он обошел Риза Ахмеда ("Звуки металла"), Энтони Хопкинса ("Отец"), Гэри Олдмана ("Манк") и Тахара Рахима ("Мавританец").

Лучшим актером второго плана стал Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия"). Он обошел таких конкурентов, как Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой"), Джаред Лето ("Дьявол в деталях"), Билл Мюррей ("Последняя капля") и Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами"). Награду "Лучшая актриса второго плана" вручили Джоди Фостер за роль в фильме "Мавританец". На нее также претендовали Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Оливия Колман ("Отец"), Аманда Сайфред ("Манк") и Хелен Зенгель ("Новости со всех концов света").

Премию за режиссуру вручили Хлои Чжао ("Земля кочевников"), а за сценарий - Аарону Соркину ("Суд над чикагской семеркой"). Конкурентами Чжао были Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды"), Дэвид Финчер ("Манк"), Реджина Кинг ("Одна ночь в Майами") и Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой"). Конкуренцию Соркину составили Хлоя Чжао и Джессика Брудер ("Земля кочевников"), Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец") , Джек Финчер ("Манк"), Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды").

Лучшим фильмом на иностранном языке была названа драма американского режиссера корейского происхождения "Минари". Она обошла такие картины, как "Еще по одной", "Ла Йорона", "Вся жизнь впереди", "Ты и я". Обладатель наибольшего количества номинаций - биографический фильм Дэвида Финчера "Манк" - остался без призов.

Среди сериалов рекордсменом стала "Корона", которой досталось четыре статуэтки. В номинации "Лучший драматический сериал" она обошла сериалы "Страна Лавкрафта", "Озарк", "Мандалорец" и "Рэтчед". Сыгравшие в этом же сериале Джош О'Коннор и Эмма Корин признаны лучшими актерами в жанре драмы, а Джиллиан Андерсон за роль в "Короне" признана лучшей актрисой второго плана.

Лучшим комедийным сериалом стал "Шиттс Крик", а сыгравшая в этом сериале Кэтрин О'Хара признана лучшей комедийной актрисой. Лучшим комедийным актером признан Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").

Сериал "Ход королевы" признан лучшим в категории "Лучший телефильм или мини-сериал", а сыгравшая в нем главную роль Аня Тейлор-Джой признана лучшей актрисой. Премию "Лучший актер в телефильме или мини-сериале" получил Марк Руффало ("Я знаю, что это правда"), обойдя Брайана Крэнстона ("Ваша честь"), Джеффа Дэниелса ("Правило Коми"), Итана Хоука ("Птица доброго господа") и Хью Гранта ("Отыграть назад").

