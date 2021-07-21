ФОТО | Полина Гагарина покорила фанатов “бесконечными” ногами

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Полины и засыпали ее комплиментами, особо восхитившись “бесконечными” ногами артистки. “Ноги, Поля!”, “Огонь! Какая вы красивая, Полина”, “Роскошная”, “Ноги просто бесконечные”, “Красивое тело”, “Какая худенькая”, — написали они в комментариях.