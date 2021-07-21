ФОТО | Полина Гагарина покорила фанатов “бесконечными” ногами

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Полина Гагарина отправилась на отдых в Черногорию, — завидует mail.ru. В Инстаграм певица опубликовала несколько снимков из Пераста, на которых позирует в мини-шортах и купальниках. “Спели, погуляли, поплавали!” — подписала фото звезда.
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Полины и засыпали ее комплиментами, особо восхитившись “бесконечными” ногами артистки. “Ноги, Поля!”, “Огонь! Какая вы красивая, Полина”, “Роскошная”, “Ноги просто бесконечные”, “Красивое тело”, “Какая худенькая”, — написали они в комментариях.
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