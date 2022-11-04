Недавно Филипп Киркоров на концерте в Ташкенте прямо со сцены "наехал" на известную российскую певицу Наргиз за то, что она опубликовала в своем блоге фото его афиши и написала: "Понаехали, блин". Он особо не выбирал выражений и заявил:

"Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?"

Известная российская телеведущая Виктория Боня отреагировала на данный инцидент, назвав Киркорова настоящим быдлом. Вот что она написала:

"Как постыдно себя ведут мужчины, хотя нет, мужчины себя так никогда не ведут… Я не боюсь тебя, Филя! Ты ничем не отличаешься от тех, с кем я выросла во дворе. Быдло, у которых ноль интеллекта, потому что не умеют разговаривать, могут лишь лаять".

Филипп Киркоров гневно ответил телеведущей в Instagram-переписке и пригрозил расправой:

"И ты туда же, у*банша х*ева! Ну держись, ш*лава! П*зда тебе скоро прилетит, тварь!".

