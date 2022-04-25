Европа должна помочь Украине. Писатель Владимир Сорокин призывает к победе

Статья российского писателя Владимира Сорокина под заголовком "Наша война" вышла в газете Süddeutsche Zeitung - одном из ведущих и популярнейших изданий Германии. "Президент России сошел с ума? Возможно, вы в это верите. Он и его последователи так не думают. Каждый в Европе должен знать, что это касается всех нас, причем каждого лично", - читаем в Süddeutsche Zeitung.

Статья в немецкой газете документирует основные события войны, которую Россия развязала против Украины и отвечает сразу на несколько вопросов, которыми на протяжении последних двух месяцев задается западный читатель.

Владимир Сорокин начинает свою статью с небольшой, но очень емкой исторической ремарки, рассказывая западному читателю о сути правления Ивана Грозного, о том, как в России еще в середине 16-го века установилась абсолютная монархия.

Вот и сегодня, в путинской России, власть продолжает выступать в роли оккупанта. Путин и его правительство продолжают традиции, заложенные еще при Иване Грозном, и получается у них это весьма успешно.

О целях "спецоперации"



После небольшого экскурса в историю Владимир Сорокин сразу переходит к главной теме своей статьи - к войне. "Война, которую Путин объявил Украине, на первый взгляд, должна казаться полным безумием. Нам всем так она представляется. Но для Путина и его окружения это выглядит совсем иначе", - отмечает писатель. Путин ведет войну против Украины, в современном образе которой он видит Киевскую Русь. По его понятиям, уже только своим существованием Украина как ориентированное на Запад государство представляет угрозу для России - с ее татаро-монгольским и византийским наследием. И самое ужасное для Путина - то, что почти все украинцы говорят по-русски, пишет Сорокин. Путин поставил цель перед своей "спецоперацией": провести денацификацию и демилитаризацию Украины, и, как показывают события в Буче, Мариуполе, Бородянке, он намерен ликвидировать не просто Украину как государство, но и самих украинцев как наследников прозападной Киевской Руси.

Кроме того, это еще и война прошлого с будущим, уверен писатель. За время правления Путина в России наступило новое Средневековье. В Кремле на троне восседает деспотичный царь, а его окружают новые феодалы - олигархи на своих мерседесах. Их охраняют новые "опричники", обеспеченные айфонами. И ко всему этому - запуганный и лишенный всех демократических свобод народ.

Украина видит свое будущее в Европе. А вот у России не должно быть будущего! 22 года Путин заставлял свою страну идти назад в прошлое. На полях сражения в Украине идет война времен, в которой будущее подвергается бомбардировкам прошлого и оказывает героическое сопротивление.

Владимир Сорокин отмечает сходство диктаторов всех времен. Все они пытались повернуть ход истории вспять. Путин - не исключение. "Даже его армия - это орудие прошлого", - подчеркивает Владимир Сорокин и пишет об устарелой технике советских времен и о преимуществах гораздо меньшей, но лучше организованной украинской армии.

О мародерстве в рядах российской армии уже слагают анекдоты, отмечает писатель.

- Киев уже взяли?

- Киев еще нет.

- А что тогда?

- Стиральную машину, микроволновку, сковородку, пару носков...

Владимир Сорокин пишет о настоящей ненависти, который российский президент, по его убеждению, испытывает по отношению к свободной Украине.

Писатель отмечает, что это еще и война культур. "Уничтожение украинской культуры, русификация украинцев - это еще одна цель спецоперации", - уверен Сорокин.

Чего хочет Путин?



Владимир Сорокин не обходит стороной и символику войны России против Украины. Буквами Z и V помечены военная техника и униформа военнослужащих, участвующих в войне, развязанной Кремлем в Украине. "Не может быть никаких сомнений, что война России против Украины для любого нормального человека является настоящим безумием, и ей нет никакого оправдания. Бомбить Киев, мать городов русских, для русского человека равнозначно выстрелу себе в ногу", - пишет Сорокин. И этот выстрел, выполненный по приказу обезумевшего диктатора, может иметь для России судьбоносные последствия, считает писатель.

Владимир Сорокин дает ответ и на вопрос, которым задаются многие читатели на Западе. Чего, собственно, хочет Путин? Победы, и непременно к 9 мая. Но фантом "великой победы над украинским нацизмом" тает с каждым днем, уверен автор статьи в газете Süddeutsche Zeitung. Он отмечает, что в социальных сетях пользователи уже пишут: "Запахло февралем 1917 года".

Украинцы же одерживают одну победу за другой, благодаря своему мужеству и поддержке всего цивилизованного мира. Российские военные реагируют на это со все большей жесткостью. И эта жестокость растет по отношению к мирному населению, пишет Сорокин. Как такое стало возможным? Почему мы оказались на такое способны? И на этот вопрос у писателя есть свой ответ. В каждом путинском солдате ожил тот самый опричник. Как и в 1570 году, когда войско под руководством Ивана Грозного разгромило Новгород, уничтожив тысячи его жителей, так же и сегодня российский солдат видит в каждом украинце предателя.

Западу, который вот уже 22 года, вопрошает, кто же такой Mr. Putin, постепенно становится ясно, с кем он имеет дело. И Запад перешел на сторону Украины, оказывая ей активную поддержку. "Лучше позже, чем никогда", - считает Сорокин.

А кто же такой Путин? Владимир Сорокин прибегает к образу киногероев картины 1967 года "Инцидент, или Случай в метро". Владимир Путин, по убеждению писателя, - хулиган. Он ненавидит прозрачную западную демократию. Путина воспитала улица и спортивный зал, где он занимался дзюдо. Потом его воспитанием занялся КГБ. Путин прошел школу криминального капитализма. И все эти годы он демонстрировал Западу свое пренебрежительное отношение к его ценностям. А Запад, как и пассажиры в ночном метро в фильме Ларри Пирса, спрятался за газетой, когда два хулигана начинают третировать всех вокруг. Война в Грузии, аннексия Крыма, война на востоке Украины, уничтожение демократических свобод в России, преследования инакомыслящих, убийство оппозиционных политиков, - дело Путина жило и крепло все эти годы.

Почему Украина должна победить



Только став свидетелем этой войны, развязанной в самом сердце Европы, Запад потерял самообладание. Украина сражается за свое будущее и за будущее Европы, пишет Сорокин. Каждый европеец должен знать об этом. Поражение Украины может повлечь за собой фундаментальные изменения и в самой Европе, нанести ей экономический ущерб и испортить морально. Победа же Украины могла бы привести к крушению всей пирамиды власти в России и всей путинской системы, считает Владимир Сорокин.

Европа должна помочь Украине победить. Европа должна защитить Европу.

В 2022 году в кельнском издательстве Kippenheuer&Witsch вышла книга Владимира Сорокина "Красная пирамида" - сборник рассказов, повествующих о жизни в посткоммунистической России.