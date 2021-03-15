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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка. Радостной новостью исполнительница поделилась с подписчиками своего Instagram.
Джанабаева снова забеременела от Меладзе
© Asmeninio archyvo nuotr.

41-летняя Альбина опубликовала на своей странице фото, на котором она предстает с округлым животиком.

«В ожидании», - коротко подписала певица этот снимок.

Примечательно, что Джанабаева за пару дней до этого заинтриговала своих поклонников, намекнув, что готовится «что-то рассказать». Кроме того, Альбина делала намеки и через подписи к фото: «Двое во Вселенной, но с одной душой… Мы так крепко связаны с тобой #soon».

Джанабаева замужем за певцом и продюсером Валерием Меладзе. Пара уже воспитывает двоих сыновей, которым сейчас 17 и 6 лет.

Для Меладзе это уже не первый брак. Предыдущая супруга, Ирина Меладзе, родила ему трех дочерей. При этом продюсер признавался, что их отношения с Альбиной начались задолго до развода с Ириной.

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MK.ru

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