Джанабаева снова забеременела от Меладзе

41-летняя Альбина опубликовала на своей странице фото, на котором она предстает с округлым животиком.
«В ожидании», - коротко подписала певица этот снимок.
Примечательно, что Джанабаева за пару дней до этого заинтриговала своих поклонников, намекнув, что готовится «что-то рассказать». Кроме того, Альбина делала намеки и через подписи к фото: «Двое во Вселенной, но с одной душой… Мы так крепко связаны с тобой #soon».
Джанабаева замужем за певцом и продюсером Валерием Меладзе. Пара уже воспитывает двоих сыновей, которым сейчас 17 и 6 лет.
Для Меладзе это уже не первый брак. Предыдущая супруга, Ирина Меладзе, родила ему трех дочерей. При этом продюсер признавался, что их отношения с Альбиной начались задолго до развода с Ириной.
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