Бузова обратилась к сборной России, поругалась с Губерниевым и разрыдалась

Эфир на "Матч ТВ" вышел огненным. В начале эфира Бузова вместе с ведущим Ильей Трифановым обращалась к сборной, к болельщиками и называла Черчесова своим фанатом, пишет "Спорт-Экспресс".

Бузова: "Я понимаю, что у вас серьезная программа, но я обращаюсь к ребятам. Есть такое понятие — безусловная любовь. Я так люблю вас, я так люблю Россию, я так люблю спорт, я так люблю футбол. Я занимаюсь спортом с 13 лет, моя фигура сделана мной без денег, без спортзалов. Что с вами произошло? Мне мама пишет.

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Ребят, я вас люблю, вас любит страна, и мы за вас болеем. Просто не бойтесь! Как я! Знаете, я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите, идите вперед! Идите в атаку! Соберитесь реально!"

Трифанов: "Какие эмоции у вас были после поражения от Бельгии?"

Бузова: "Черчесов — мой фанат, и я хочу это зафиксировать. Я была на сцене МХАТа, а не на поле, поэтому ребята немножко растерялись. Включайте хорошую музыку, включайтесь в игру, включайте мозг! Футбол — командная игра. Я знаю, что я могу вытянуть всю страну и всё. Могу выйти на поле, и, если я выйду, я забью гол.

Я была женой футболиста пять лет. Знаю, как ребята приходят домой с мозолями. Через что нашим парням приходится проходить. Это каторжный труд. Все хейтеры, которые напали на ребят... Проиграли 3:0 — давайте обосрем! Читаю комментарии и хочу обратиться к нашим болельщикам и нашей стране. Это очень сложная профессия, и каждый раз на поле наши парни идут на жизнь и на смерть. Вы видели, что случилось с игроком другой сборной. Любой удар в голову, любой подкат, любая стыковка — это кресты или голеностоп. Я призываю любить нашу страну и болеть за Россию. Я бы настроила ребят, но не пришла в раздевалку".

Начиналась беседа Бузовой с Губерниевым сразу не очень дружелюбно. "Подключаем моего фаната, Дмитрий Губерниев из моего родного города сейчас будет просить прощения", — сказала она.

Ведущий из студии "Матч ТВ" в Санкт-Петербурге по видеосвязи начал спрашивать певицу о том, какой футбол ей нравится, чья тренерская школа, называя имена советских актеров и режиссеров.

Губерниев: "Вам какая школа ближе? Российская, что требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса? Та советская школа, которая выигрывала чемпионаты Европы, доходила до полуфинала чемпионата мира. С Броневым, с Волковым, с Далем. Какой футбол вам ближе?"

Бузова: "Вы совсем уже. Давайте хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд надо показать вашу образованность. То, что вы знаете эти фамилии, — это круто. Я за Россию, за спортсменов, за футбол. И да, Дмитрий Губерниев, вчера было не очень. У нас есть два варианта. Вариант первый — обос**ть, как вы умеете делать в комментариях".

Губерниев: "Я задал вам вопрос. Многие спорят, если говорить про школу футбола".

Бузова: "А дайте мне ответить! Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали мне вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Какое хамство! Как этот человек работает на телевидении? Хамство! Ведущий задает вопрос и не дает ответить. Я никогда не перебиваю. Дмитрий просто не джентльмен. Я отвечаю на ваш вопрос..."

Губерниев: "Ольга, просто ответьте на вопрос. Скажите, какой футбол вам ближе. Всё очень просто. Это знаете, я у вас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?"

Бузова [начала плакать и подошла ближе к монитору]: "Как не стыдно!"

Губерниев: "Спасибо, Ольга. Нет, не перестали".

Бузова: "Я знала, что так это закончится. Нет, так нельзя! Человек, мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя! Я сейчас лечусь. Ты! О господи! Я перенесла операцию сложнейшую. Нет, я не позволю вам больше. Я больше никогда сюда не приду".

Губерниев: "Это фраза, которую сказал Карлсон Фрекен Бок в книжке "Малыш и Карлсон". Это моя настольная литература до сих пор".

Бузова: "Мне абсолютно неинтересно, какая у вас настольная литература. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно! И не мужчина! Я хотела поговорить о спортсменах и о футболе".

Губерниев: "Я вам задал вопрос, вы на него не ответили, Оля! Ответьте".

Бузова: "Вы меня оскорбляете пять лет! Оскорбляете в комментариях, как мальчишка. Писака".

Губрениев: "Я и есть мальчишка!"

Бузова: "Придите ко мне, скажите мне это в лицо".

Губерниев: "Мы сейчас с вами в лицо".

Бузова: "Нет, я даже не могу к вам подойти. Пять лет!"

Губерниев: "Ну, подходите. Вы не ответили ни на один вопрос, а сейчас чего-то хотите. Я тоже поддерживаю российскую сборную. Задал вам несколько вопросов, потом была цитата блистательной Астрид Линдгрен в переводе Лунгиной".

Бузова: "Да, у вас хорошо работает ухо. И редакторы вам накидывают хорошие фразы".

Губерниев: "Сейчас все редакторы накидывают".

Бузова: "Конечно, Дмитрий Губерниев. Я не хочу выяснять отношения с мужчиной, который старше меня в два раза. Я хочу ответить на ваш вопрос".

Губерниев: "Ответьте хотя бы на один вопрос, Оля! Мы с вами за Россию? За какую вы Россию — Эфроса, а может быть, Завадского?"

Бузова: "Вы палитесь, когда читаете в ухо. Не верю ни одному слову. Я отвечаю на вопрос. Я за Россию. За смелую, которая ничего не боится. И я за спорт и за наших футболистов, которые вчера, к сожалению, расслабились. Не хватило скорости. Но я от лица моих людей и моей аудитории. Мы все - моя мама, отец, я — питерская девочка. Мы всю жизнь болели за футбол. Я выросла на футболе, на английском и на немецком. Мы с детства за "Зенит" болеем, я за спорт и за футбол. Я считаю, что нашим ребятам просто надо поверить в себя. Вот когда какие-то люди, как некоторые, появляются и свои камни бросают и не верят, вот тогда люди могут сломаться..."

Губерниев: "Хорошо, спасибо большое. Москва продолжает эфир".

Бузова: "Да-да, до свидания. Вот. Неинтересно меня слушать, да? А я продолжу! Я знала, что так будет [плачет]..."

После рекламы Бузова успокоилась и начала рассказывать, что у нее полно подруг среди жен футболистов, и снова обратилась к игрокам сборной.

"У меня много подруг — жен футболистов, и самих футболистов, которые завоевали... Самедов даже был капитаном сборной. Про бывшего мужа я не говорю, да? Там все закончилось, когда мы развелись... Это слышно, да?

Все девчонки, все мы болеем за сборную и все верим! У нас есть чат с моими девчонками, жены и бывшие, мы все рождены в России и наш долг — верить в Бога и болеть за Россию. Понимаю, что телевидение вне политики, но на все воля божья, и мы все верим в наших парней.

Ребят, никогда ничего не бойтесь! Жизнь одна. Кайфуйте! Просто выходите на поле, как я выхожу на сцену — кайфовать! Когда-нибудь я стану футбольным критиком, уже раздаю карточки в эфире "Матч ТВ" (Бузова снималась в роди арбитра для рекламного ролика). Вам, ребята, не хватило смелости. Чё вы перед бельгийцами-то зассали? Идите вперед, не бойтесь, нагнетайте, вы можете, вы топовые футболисты! У вас такая страна, такие возможности, вы можете все, я в вас верю! Вперед!"

Сборная России проведет матч против сборной Финляндии 16 июня (в Санкт-Петербурге). А в третьем туре Россия в Копенгагене сыграет против сборной Дании (21 июня).