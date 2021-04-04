Об этом заявил Daily Мail биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон.
Маркл рассказала, что только дважды за четыре месяца покидала дворец, где жила с супругом. Она призналась, что у нее отобрали паспорт и водительские права. Однако Мортон опроверг ее слова.
«Меган Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье и была замечена вне дома с друзьями в ресторанах, несмотря на то что она сказала Опре, что не выходила из дома», - подчеркнул он.
По словам биографа принцессы Дианы, супруги неоднократно выезжали за границу, а в 2019 году Маркл на частном самолете прилетела в Нью-Йорк для празднования дня рождения. Мортон добавил, что его друзья своими глазами видели, как Меган Маркл выходила из супермаркета с пакетами продуктов, после чего направилась в Кенсингтонский дворец.
Ранее принц Уильям высказался по поводу скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, отметив, что расизма в королевской семье нет.
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