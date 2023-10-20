Берлускони оставил огромную коллекцию картин. Основная ее часть ничего не стоит, заявил эксперт

Управление обширной коллекцией стало головной болью для наследников политика и медиамагната, который скончался в июне этого года.

Картины хранятся на складе площадью 3200 кв. м рядом с виллой в Аркоре под Миланом, где Берлускони провел большую часть жизни, сообщает La Repubblica.

На Сгарби коллекция не произвела впечатления – он заявил изданию, что «люди, плохо разбирающиеся в искусстве, с удовольствием бы посетили музей, где хранятся эти работы». По его словам, из 25 тысяч картин в коллекции художественную ценность представляют лишь шесть или семь работ.

Вся коллекция оценивается примерно в 20 млн евро. Самые дорогие произведения хранились на вилле Берлускони – в частности, оригинальные работы Тициана и Рембрандта.

Лондонский арт-дилер Чезаре Лампронти, поддерживавший тесные отношения с Берлускони на протяжении 30 лет, рассказал Би-би-си, что миллиардер был импульсивным покупателем.