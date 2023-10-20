Берлускони оставил огромную коллекцию картин. Основная ее часть ничего не стоит, заявил эксперт

Управление обширной коллекцией стало головной болью для наследников политика и медиамагната, который скончался в июне этого года.
Картины хранятся на складе площадью 3200 кв. м рядом с виллой в Аркоре под Миланом, где Берлускони провел большую часть жизни, сообщает La Repubblica.
На Сгарби коллекция не произвела впечатления – он заявил изданию, что «люди, плохо разбирающиеся в искусстве, с удовольствием бы посетили музей, где хранятся эти работы». По его словам, из 25 тысяч картин в коллекции художественную ценность представляют лишь шесть или семь работ.
Вся коллекция оценивается примерно в 20 млн евро. Самые дорогие произведения хранились на вилле Берлускони – в частности, оригинальные работы Тициана и Рембрандта.
Лондонский арт-дилер Чезаре Лампронти, поддерживавший тесные отношения с Берлускони на протяжении 30 лет, рассказал Би-би-си, что миллиардер был импульсивным покупателем.
«Он любил покупать женские портреты, которые дарил друзьям. Когда он был моложе, он покупал в галереях и у дилеров, но позже стал приобретать картины на телевизионных аукционах, – сказал Лампронти. – Он знал, что это ничего не стоит».
По данным La Repubblica, содержание склада, где хранятся произведения искусства, обходится примерно в 800 тысяч евро в год.
Древесные черви уже уничтожили часть коллекции. В некоторых случаях затраты на истребление вредителей превышали стоимость самих картин.