Артемия Троицкого и Артура Смольянинова объявили "иноагентами"

Смольянинов - известный российский актер, популярность ему принесла роль в фильме "9 рота" (2005 год) Федора Бондарчука о войне в Афганистане. Он покинул Россию и выступал против вторжения в Украину.

На этой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова - поводом, скорее всего, стало интервью, в котором актер сказал, что мог бы воевать на стороне украинской армии.

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Артемий Троицкий - советский и российский музыкальный критик и журналист, организатор и ведущий многих рок-концертов и фестивалей. Известен своими критическими высказываниями в адрес российской власти. Он живет за пределами России с 2014 года.

Кроме Троицкого и Смольянинова в реестр были включены автор видеоблога "Клирик" Сергей Кирсанов, юрист и предприниматель Анатолий Фурсов, экс-глава пермского штаба Навального (организация "Штабы Навального" признана в России экстремистской) Сергей Ухов и украинский ведущий и блогер Александр Шелест.

Минюст также внес в реестр ООО "Тенес" - юридическое лицо, созданное по требованию закона журналистами-"иностранными агентами" для подачи отчетности в министерство.

Новый закон и объединенный реестр

С 1 декабря в России действует новый закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он позволяет признавать "иностранным агентом" любого, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние", необязательно даже устанавливать факт иностранного финансирования. Раньше для включения в реестр властям было необходимо обнаружить у потенциального "иноагента" иностранное финансирование.

Исключить же "иностранного агента" минюст по новому закону может спустя год после отказа от "иностранного влияния" или перечисленных в законе видов деятельности. При этом в случае повторного включения в реестр добиться исключения удастся не раньше, чем через три года.

Также с 1 декабря минюст создал новый - единый - реестр "иностранных агентов", в котором объединены четыре прежних реестра - НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц. Сейчас в объединенном реестре более 500 наименований.

Закон предусматривает создание еще одного реестра - лиц, аффилированных с "иноагентами". В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-"иноагентов", а также руководители и учредители этих организаций, в том числе - бывшие.