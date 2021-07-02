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Актрису Анджелину Джоли заметили на свидании с рэпером The Weeknd (Абель Тесфайе) в Лос-Анджелесе, сообщает The Sun.
Angelina Jolie
Angelina Jolie
© Vida Press

46-летняя актриса и 31-летний рэпер провели в ресторане, по словам очевидцев, несколько часов, после чего покинули заведение по отдельности.

Канадский рэпер, ставший в этом году триумфатором премий BillBoard и iHeart, в разное время встречался с моделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес.

В мае 2021 года сообщалось, что экс-супруг Анджелины Джоли Брэд Питт выиграл у актрисы суд об опеке над детьми. При этом трое детей Джоли и Питта изъявляли желание выступить против отца в суде.

У Питта и Джоли шестеро кровных и приемных детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

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Gazeta.ru
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