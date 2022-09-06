Александра Гудкова обвиняют в "возбуждении ненависти" из-за пародии на песню "Я русский"

Клип—пародия шоумена был снят на песню "Я русский", которую в оригинале поет Шаман (Ярослав Дронов). Пародию призвали проверить на предмет возможного унижения достоинства человека по национальному признаку.
Опубликованный на YouTube-канале "Чикен Карри" 30 августа, клип очень быстро набрал более миллиона просмотров и сразу же привлек внимание общественности. Многие увидели в нем "высмеивание русских".
Шлыков просит возбудить против комика уголовное дело по статье о "возбуждении ненависти либо вражды", наказание по которой предусматривает штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Сам Гудков в stories назвал обращение активиста доносом.
В комментариях к ролику на YouTube многие интернет-пользователи благодарят комика за юмор и называют его работу "глотком свежего воздуха".
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