Адвокат раскрывает возможные причины развода Григория Лепса

Новость о том, что жена Лепса подала на развод спустя 20 лет брака, прозвучала как гром среди ясного неба. На публике пара выглядела по-настоящему идеальной, а еще недавно Григорий рассуждал в интервью о том, что уговаривает Анну завести четвертого совместного ребенка. Тем не менее, на 20 декабря на мировом участке №364 Хамовнического суда назначено официальное расторжение их союза.

По словам адвоката Оксаны Якимовой, представляющей интересы Шаплыковой, решение расстаться — совместное и окончательное. “Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение, — прокомментировала Оксана Германовна. — У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо”.

Что касается раздела совместно нажитого имущества и бизнеса, то пока этот вопрос между супругами даже не поднимался, и, скорее всего, подниматься не будет. Последние несколько лет семья певца жила в просторном загородном особняке в поселке “Коровино”: Григорий Викторович не раз признавался, что построил этот дом именно для жены и детей.

В суде также пояснили, что никаких возражений от самого Григория Лепса на иск не поступало, его представитель на заседания не являлся. “Если мы получим подтверждение, что ответчик получал извещение о датах слушаний, то развод может состояться и без его присутствия”, — пояснил пресс-секретарь.

Сейчас 59-летний музыкант занят концертами, гастролями и новогодними корпоративами, Анна же проводит время на Мальдивах. Еще недавно, в минувшем августе, пара вместе отдыхала в Италии, где у Лепса, по некоторым данным, имеется недвижимость. Но последние месяцы Григорий появляется на мероприятиях и вечеринках в полном одиночестве.