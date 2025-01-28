Правда ли, что кисту нельзя удалять при помощи операционного вмешательства?

“Что бы вам ни говорили, кисту нельзя удалять при помощи операционного вмешательства. Если вы удалили кисту, то после будет вторая, третья, шестая операция . Они растут, как грибы. Как только кисту удалили, все пошло и поехало. Никакого ножа там быть не может. Ее (кисту) нужно лечить, как и всю онкологию. Три недели валидол кониум, по три пять капель два раза в день на воду, потому три недели канид, потом три недели чистотел, три недели мухомор, потом лопух и в чай нужно обязательно заваривать листья облепихи. Облепиха – цитастатик, тормозит рост любой опухоли“, – сообщают в видеоролике.

Советы, вроде „лечить кисту, как онкологию“, отказа от операций и упора на „травяные схемы“ не просто бесполезны – они, к сожалению, могут сильно навредить. Такие рекомендации не имеют под собой научных оснований и идут вразрез с тем, что известно современной медицине. Прежде всего, если вы или ваш близкий столкнулись с кистой или подозрением на онкологию – не надо экспериментировать с нетрадиционными методами лечения. Первое, что нужно сделать – это обратиться к профильному специалисту, пройти обследование (УЗИ, анализы, биопсию) и только потом принимать решения. При лечении болезней надо доверять проверенным методам: хирургии, лекарственной терапии, лучевому лечению – их эффективность подтверждена исследованиями и практикой. Нужно понимать, что при лечении кисты и онкологических заболеваний применяются совершенно разные методы и лекарства. Наш вердикт – дезинформация и мистификация.