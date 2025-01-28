Правда ли, что кисту нельзя удалять при помощи операционного вмешательства?

Teiginiai
“Что бы вам ни говорили, кисту нельзя удалять при помощи операционного вмешательства. Если вы удалили кисту, то после будет вторая, третья, шестая операция. Они растут, как грибы. Как только кисту удалили, все пошло и поехало. Никакого ножа там быть не может. Ее (кисту) нужно лечить, как и всю онкологию. Три недели валидол кониум, по три пять капель два раза в день на воду, потому три недели канид, потом три недели чистотел, три недели мухомор, потом лопух и в чай нужно обязательно заваривать листья облепихи. Облепиха – цитастатик, тормозит рост любой опухоли“, – сообщают в видеоролике.
Verdiktas
Советы, вроде „лечить кисту, как онкологию“, отказа от операций и упора на „травяные схемы“ не просто бесполезны – они, к сожалению, могут сильно навредить. Такие рекомендации не имеют под собой научных оснований и идут вразрез с тем, что известно современной медицине. Прежде всего, если вы или ваш близкий столкнулись с кистой или подозрением на онкологию – не надо экспериментировать с нетрадиционными методами лечения. Первое, что нужно сделать – это обратиться к профильному специалисту, пройти обследование (УЗИ, анализы, биопсию) и только потом принимать решения. При лечении болезней надо доверять проверенным методам: хирургии, лекарственной терапии, лучевому лечению – их эффективность подтверждена исследованиями и практикой. Нужно понимать, что при лечении кисты и онкологических заболеваний применяются совершенно разные методы и лекарства. Наш вердикт – дезинформация и мистификация.
Melo detektoriaus komentaras
Информация, что кисту нельзя удалять при помощи операционного вмешательства, потому что из-за этого может появиться еще больше кист – не соответствует действительности. Это – миф. Кисты (например, кисты яичников, молочной железы и других органов) зачастую удаляют хирургически, если они вызывают боль, растут или имеют риск малигнизации (перерождения в злокачественную опухоль). О том, какие факторы вызывают формирование и появление кисты в организме, можно узнать здесь. Рецидив после удаления кисты возможен, но это зависит от типа кисты и причины её появления, неполном удалении, а не от факта операции.
Мнение о том, кисту нужно лечить таким же образом, как и онкологические заболевания – более чем ошибочно и вводит зрителей и читателей в заблуждение. Киста – это полостное образование, заполненное жидкостью или другими веществами, и в большинстве случаев она не связана с онкологическими заболеваниями. Лечение кисты (если оно вообще требуется) значительно отличается от лечения рака. Онкология требует специализированной терапии: хирургического вмешательства, химиотерапии, лучевой терапии, иммунотерапии и других современных подходов (о способах лечения онкологии можно узнать – здесь).
Использование средств и методов альтернативной медицины без разрешения или консультации с врачом может плохо закончиться, в худшем случае привести к необратимым последствия для организма. Так, например валидол – это безрецептурное лекарственное средство. Эффективность валидола в клинических исследованиях не доказана. Кониум или иначе болиголов – токсичное растение. Кониум применяется в альтернативной медицине, но доказательств его эффективности в лечении рака отсутствуют, а передозировка лечебных средств, в состав которых он входит, более чем опасна. О альтернативных средствах лечения онкологических заболеваний можно узнать здесь и здесь.
Облепиха на самом деле богата антиоксидантами, включая витамин C и каротиноиды, которые могут оказать поддержку иммунной системе. Хотя некоторые исследования подтвердили противораковую активность облепихи, ее лечебные и профилактические дозы остаются неизвестными, и клинические испытания пока не проводились: известно только о исследованиях in vitro или in vivo с участием подопытных животных. Поэтому опираться в лечении или кист, или онкологических заболеваний на применении облепихи и других средств альтернативной медицины было бы более чем недальновидно.
Источники
Дополнительная и альтернативная медицина для лечения онкологических заболеваний
Травяные терапии для лечения рака: Обзор фитотерапевтической эффективности