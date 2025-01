Правда ли, что кисту нельзя удалять при помощи операционного вмешательства?

Облепиха на самом деле богата антиоксидантами, включая витамин C и каротиноиды, которые могут оказать поддержку иммунной системе. Хотя некоторые исследования подтвердили противораковую активность облепихи, ее лечебные и профилактические дозы остаются неизвестными, и клинические испытания пока не проводились: известно только о исследованиях in vitro или in vivo с участием подопытных животных. Поэтому опираться в лечении или кист, или онкологических заболеваний на применении облепихи и других средств альтернативной медицины было бы более чем недальновидно.