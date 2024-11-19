Правда, что Хиллари Клинтон убила ребенка на вечеринке Freak Off?

Teiginiai
„ФБР изъяло видеозапись Дидди, на которой Хиллари Клинтон убивает ребенка на вечеринке Freak Off“, - сообщают авторы видеоролика.
Verdiktas
Несмотря на сенсационный тон материала, он представляет собой классический пример дезинформации, объединяющей реальные факты с полностью вымышленными деталями. Например, обвинения против Шона Комбса, связанные с его вечеринками, уже освещались в новостях, но никаких доказательств о связи Хиллари Клинтон с этими событиями нет. История с „видеозаписью убийства“, якобы изъятой ФБР, является ничем иным, как переработкой старых конспирологических мифов, которые неоднократно были разоблачены фактчекерами.
Melo detektoriaus komentaras
Несмотря на то, что посыл видео содержательно короток, он содержит две сюжетные линии. Первая касается истории вокруг ареста Шона Комбса, более известного как рэпер Пи Дидди. 17 сентября 2024 г. его арестовали по обвинениям в различных преступлениях, включая изнасилования и сексуальные домогательства, шантаж, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, рэкет, поджоги и взяточничество. При этом основное дело связано с организацией вечеринок под названием freak-offs. После ареста полиция обнаружила в доме рэпера секс-игрушки, множество бутылок детского масла и незарегистрированное оружие.
С момента ареста музыканта скандал только нарастал и появлялись все новые и новые обвинения. Вся эта история освещалась достаточно подробно. Однако вернемся к вечеринкам Пи Дидди, в которых участвовали множество известных политиков, деятелей шоу-бизнеса и прочих селебрити. Неудивительно, что вокруг них возникли много фейков, зачастую граничащих с конспирологией.
Здесь возникает вторая сюжетная линия, собственно, связанная с Хиллари Клинтон, что якобы ФБР изъяло видеозапись, на которой Хиллари Клинтон убивает ребенка на вечеринке Шона Комбса.
Здесь мы имеем дело с теориями заговора, основанных на мифах о неких секретных „элитных педофильских кругах“, а также искаженных интерпретациях реальных расследований. Как показывает расследование коллег, за распространением этого фейка стоит The People’s Voice, сайт, распространяющий дезинформацию и ранее известный как NewsPpunch и Your News Wire. Такой подход отталкивается от реальных обвинений в адрес Комбса и при этом безосновательно втягивает в данную историю Клинтон. В данном расследовании на самом деле используется фотография 2004 г., чтобы у аудитории возникло впечатление о связи между Хиллари Клинтон и вечеринками Шона Комбса. Однако эта фотография не имеет никакого отношения к обвинениям и является частью кампании по распространению дезинформации. Что интересно, в начале статьи на The People’s Voice для придания якобы достоверности указано, написано, что данный „факт“ был проверен членами сообщества The People’s Voice. Стоит отметить, что Хиллари Клинтон не впервые подвергается подобным нападкам со стороны конспирологов. Об этом можно прочитать в данном расследовании, сделанном в сентябре 2023 г.
Таким образом, подобные фейки вокруг Хиллари Клинтон неоднократно опровергались фактчекерами. Однако, несмотря на полное отсутствие доказательств, слухи продолжают распространяться в социальных сетях с привязкой к новым событиям. Такие материалы часто используются в попытках подогреть интерес к безосновательным теориям заговора и дискредитации определенных фигур.
Источники
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