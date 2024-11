Правда, что Хиллари Клинтон убила ребенка на вечеринке Freak Off?

Здесь мы имеем дело с теориями заговора, основанных на мифах о неких секретных „элитных педофильских кругах“, а также искаженных интерпретациях реальных расследований. Как показывает расследование коллег, за распространением этого фейка стоит The People’s Voice , сайт, распространяющий дезинформацию и ранее известный как NewsPpunch и Your News Wire. Такой подход отталкивается от реальных обвинений в адрес Комбса и при этом безосновательно втягивает в данную историю Клинтон​. В данном расследовании на самом деле используется фотография 2004 г., чтобы у аудитории возникло впечатление о связи между Хиллари Клинтон и вечеринками Шона Комбса. Однако эта фотография не имеет никакого отношения к обвинениям и является частью кампании по распространению дезинформации. Что интересно, в начале статьи на The People’s Voice для придания якобы достоверности указано, написано, что данный „факт“ был проверен членами сообщества The People’s Voice. Стоит отметить, что Хиллари Клинтон не впервые подвергается подобным нападкам со стороны конспирологов. Об этом можно прочитать в данном расследовании , сделанном в сентябре 2023 г.