Взгляд из Литвы: кто создавал современную Украину? Крах путинского мифа, новая концепция национальности и государственности

Во второй части статьи „Память, солидарность, историк: переосмысливая историю Украины, Восточной и Центральной Европы" литовский историк Вильнюсского университета Григорий Поташенко предлагает последовать примеру украинцев, которые „находятся в авангарде новой концепции национальности и государственности", и разрушает путинский миф о об Украине - „детище советской эпохи“.



„Притяжение Литвы“ — это серия публикаций об истории, политиках, дипломатах, ученых, поэтах и людях других профессий и занятий, чьи имена звучат не всегда по-литовски, но их наследие стало неотъемлемой частью Литвы.



Перейдем к еще одному тезису В. Путина в упомянутой статье, в которой он говорит о том, что Украина возникла лишь в ХХ в. Путин считает, что „современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи“. Для многих историков ХХ в. – это удивительная и противоречивая новость. Здесь смесь пропагандисткой истории с долей лжи и умолчаний. Это еще одни пример яркой политизации истории.