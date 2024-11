Взгляд из Литвы: кто создавал современную Украину? Крах путинского мифа, новая концепция национальности и государственности

Как бы там ни было, в XVIII–XIX вв. все большaя часть жителей Украины, или Малой Руси, как ее называли в Российской империи, хотела отмежеваться от нового предложенного наименования „малоросс“ и идеи большого (затем триединого) русского народа. Несмотря на официальную русификацию и ограничения „украинофильства“ (после Валуевского указа 1863 г. и Эмского эдикта 1876 г.) шла национализация украинской истории, усиливалась роль родного языка в национальном проекте, возрождался и широкую популярность приобрел феномен казачества с их героической борьбой за свободу Украины. (Plokhy S., The Historian as Nation Builder, in Plokhy S., Ukraine and Russia: representations of the past. Toronto Buffalo London, 2008, p. 79-90.)