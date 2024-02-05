Экономист: не будет повода жаловаться на подорожание продуктов

Но есть и хорошие новости. "Если посмотреть на перемены за год, то значительно сократились цены на энергоресурсы. Это отопление, электричество, твердое топливо, даже природный газ немного подешевел, цены на горючее немного снизились, по сравнению с прошлым годом, правда, в январе немного подорожало дизельное топливо из-за повышения акциза. Но важнее всего для жителей это то, что мы наблюдаем равномерное снижение цен на продукты", – сказал Маурицас.

"Сначала немного выросли цены, потом налог снизили, но цены не снизились, после повышения налога цены выросли", – поделился наблюдениями экономист.

"Они обозлились на возвращение прежнего НДС . Интересно, что когда НДС был снижен, цены не были уменьшены. Так чаще всего и бывает", – сказал Маурицас.

"Если бы не повышение цен в кафе и ресторанах, то у нас был бы еще один месяц небольшого снижения цен. Однако сейчас налицо некоторый рост", – заметил он.

Он прибавил, правда, что цены не снижаются так, как могли бы, а это и есть одна из причин протеста фермеров.

"Закупочные цены у фермеров, у сельхозкомпаний упали намного больше, чем в магазинах, но цены уже не растут, мы видим некоторое снижение", – сказал экономист.

Кроме того, по словам Маурицаса, жители этого могли не заметить, но подешевели и другие товары.

"Цены точно не растут, и уже есть некоторый годовой спад, начиная с цен на автомобили, заканчивая ценами на мебель и бытовую технику. На прилавках цены может в Литве и не снижаются, но появляются настоящие скидки, не такие, как в начале ноября. На самом деле можно посмотреть, уделить время и собрать корзину продуктов по более низкой цене,чем год назад", – сказал он.

Экономист обратил внимание на изменение цен.