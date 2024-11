Президент США одобрил поставку Украине противопехотных мин

США активизируют военную помощь Украине

В последние дни стало известно сразу о нескольких решениях Вашингтона по военной поддержке Киева. Так, 17 ноября ряд американских СМИ сообщили, что Белый дом снял запрет для Украины наносить удары вглубь РФ полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. По словам собеседников газеты The New York Times, речь шла о тактических баллистических ракетах ATACMS. Кроме того, Пентагон планирует направить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 275 миллионов долларов (около 260 млн евро), рассказали собеседники агентства Associated Press, не приведя подробности.