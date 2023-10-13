Премьер-министр Латвии: Россия остается главной угрозой для североевропейского региона

Она отметила, что ситуация с безопасностью в регионе меняется, и, хотя к НАТО присоединяются новые страны, тем самым делая альянс сильнее, Латвия по-прежнему сталкивается с вызовами, например, потенциальным саботажем против инфраструктуры или развернутой президентом Белоруссии Александром Лукашенко гибридной войной с переправкой нелегальных иммигрантов через границу Латвии. Последним событием стали попытки России вызвать гуманитарный кризис в Латвии, ограничив въезд украинских граждан в Россию по суше.

Силиня отметила, что JEF является платформой, где эти проблемы можно озвучить, а также согласовать поддержку, оказываемую странами Украине.