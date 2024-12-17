Поставщики газа ЕС призывают сохранить транзит через Украину

Это совместное письмо компаний глава SPP Войтех Ференц назвал „важным голосом бизнеса, напрямую отвечающего за энергетическую безопасность и экономику региона, который может понести существенный экономический ущерб в ближайшем будущем“. По словам Ференца, от сохранения газовой инфраструктуры в Украине и продолжения транзита газа через эту страну выиграют и европейские потребители, и Киев.

Крупнейшая словацкая компания - поставщик газа SPP, а также несколько газовых компаний из Австрии, Венгрии и Италии подготовили обращение к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) с призывом сохранить транзит газа через Украину, передает агентство Reuters во вторник, 17 декабря.

В конце текущего года истекает контракт между российским концерном „Газпром“ и госкомпанией „Нафтогаз Украины“ на транзит газа из РФ через Украину в Центральную Европу. Прекращение транзита российского газа через Украину может означать проблемы для таких стран, как Словакия, Чехия, Венгрия и Австрия, поскольку они по-прежнему в существенной степени зависят от этих поставок.

По данным министра экономики Словакии Денисы Саковой, общая потребность европейских стран и предприятий в российском газе, который должен был бы поступить транзитом через Украину, составит в 2025 году около 15 млрд кубометров.