Поставщики газа ЕС призывают сохранить транзит через Украину

Кто подписал призыв сохранить транзит газа РФ через Украину

Совместный документ с призывом продолжить транзит российского газа через Украину, как следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте словацкого агентства TASR, подписали следующие компании: SPP - Slovenske plynarensky priemysel, a.s., eustream, a.s., MOL Hungarian Oil and Gas plc, MVM Zrt., Gas Intensive Societa Consortile a.r.l., The Federation of Austrian Industries (Industriellenvereinigung), Confederation of Hungarian Employers and Industrialists (BusinessHungary - MGYOSZ), National Union of Employers, Slovak republic.