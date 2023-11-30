Финляндия закрыла всю границу с Россией и укрепила ее двойными заграждениями

Об этом заявил заместитель командующего Пограничной службой Финляндии Юкка Луккари, сообщает Yle.

Он пояснил, что в случае того, если к границе с Финляндией будут прибывать мигранты, которые не захотят вернуться в РФ, то им укажут путь и направят в том направлении.

"Мы надеемся, что российские власти позаботится об этих людях, и что они смогут отправиться туда, откуда можно законными путями попасть в Финляндию. Если люди находятся на российской стороне, то они попадают под российскую юрисдикцию и контроль российских властей. Однако если окажется, что кто-то находится в особо уязвимом положении, то мы выполним свой долг и позаботимся о них", - сказал он.

Также Луккари сказал, что в случае силового нападения мигрантов на границу, пограничники будут вынуждены сначала применить мягкие средства и постараться взять ситуацию под контроль.

Он уточнил, что работа Пограничной службы предусматривает сценарий столкновения с агрессией во время выполнения служебных обязанностей.