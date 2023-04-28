Teiginiai
Ветряные электростанции не окупаются. Их выводят из эксплуатации после 20 лет из-за отсутствия экономической выгоды, а не после 30 лет. За это время ветряная электростанция успевает вернуть около 78 проц. затрат на свое производство и обслуживание. Лопасти ветряных электростанций производятся из пластика, из-за ядовитого состава их невозможно утилизировать, поэтому их вывозят на свалки или вывозят в другие страны для мнимой переработки.
Verdiktas
Видеорепортаж содержит ряд ошибок и неточностей, которые дезинформируют читателя по вопросам ветроэнергетики. Непонятно, благодаря каким исследованиям они пришли к выводу, что рентабельность ветряных электростанций за все время эксплуатации составляет 78 проц. Непонятно, кто был автором этих исследований. Не совсем соответствует истине информация об утилизации лопастей ветряных электростанций. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Создатели видео не приводят никаких доказательств того, что говорят о ветряных электростанциях. Так, например, нет информации, благодаря каким исследованиям они пришли к выводу, что рентабельность ветряных электростанций за все время эксплуатации составляет 78 проц.
Организация Creative Society, которая стоит за появлением в интернете видео о вредоносности ветряных электростанций, также вызывает много вопросов. Creative Society являются организацией активистов, регулярно проводят видеоконференции об изменениях климата и на религиозные темы. Creative Society часто распространяют дезинформацию о влиянии людей на изменения климата. О деятельности этой организации можно прочитать в публикациях BBC, Slovak Spectator и Re:Baltica. Журналисты BBC утверждают, что одним из основателей Creative Society является Игорь Михайлович Данилов, мануальный терапевт. Он также является ведущей фигурой украинского духовного движения “АллатРа”, члены которого входят в число основателей Созидательного общества. В 2017 году Украинская православная церковь Киевского патриархата предостерегла от „деструктивной деятельности” „АллатРа”, назвав ее „оккультной парарелигиозной организацией”.
Работа и доходность ветряных электростанций подвержены влиянию таких факторов как: мощность генератора, конструкция и высота турбины, разновидность электростанции (наземная или морская), частота и скорость ветровых потоков, удаленность ветрового парка от жилых зон, стоимость и потребность в электроэнергии, государственную поддержку и другое. Доходность или убыточность ветровых парков следует оценивать в контексте конкретной территории, на которой располагаются ветряные электростанции.
Проблема утилизации лопастей ветряных электростанций действительно существует, но в данный момент уже существует (Ассоциация ветроэнергетики WindEurope ожидает, что к 2030 году ежегодно будет выводиться из эксплуатации около 52 000 тонн лопастей – ред.) и разрабатывается ряд технологических решений, благодаря использованию которых лопасти можно будет эффективно утилизировать.
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