2024.05.01 01:44

Правда ли, что в украинцы в деокупированном Крыму будут выращивать марихуану?

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.

В прокремлевском канале в соцсети Threads опубликован пост, в котором утверждается, что Президент Украины Владимир Зеленский «захотел выращивать марихуану в Крыму». В посте утверждается, что наркотик будет поставляться в другие страны и использоваться для производства лекарств в Украине. Объясняем, почему этот пост – манипуляция.

Teiginiai

Власти Украины хотят выращивать в Крыму марихуану после деоккупации, оправдывая это тем, что марихуана будет использоваться для производства лекарств. Об этом заявила представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Verdiktas

Тамила Тамашева действительно заявляла, что одна из идей восстановления Крыма, после его возвращения в Украину, – это выращивание там марихуаны, но писала только про медицинскую марихуану, использование которой легализовано не только в Украине, но и в некоторых других странах, так как данные исследований показывают плюсы ее использования. Легализация медицинской марихуаны обсуждалась и в России. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

В посте в соцсети Facebook представительницы президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой действительно было сказано, что после того как Украина деоккупирует Крым, там могут начать выращивать медицинскую марихуану. По словам Тамашевой, идея возникла в 2022 году во время работы над стратегией экономического восстановления Крыма на саммите Крымская платформа.
Скриншот из социальных сетей

Публикация представительницы украинского президента в Крыму была реакцией на решение депутатов Верховной Рады 13 июля 2023 года одобрить в первом чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны. Окончательно медицинская марихуана была легализована в Украине после того, как в декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон во втором чтении, а в феврале 2024 год Владимир Зеленский подписал принятый закон.

Скриншот из социальных сетей

Использование марихуаны в медицинских целях не является чем-то невероятным – существует целый ряд медицинских исследований, который доказывает определенную пользу этого вещества при отдельных заболеваниях. Например, есть данные, что медицинская марихуана может помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Некоторые исследования показывают, что использование медицинской марихуаны онкологическими пациентами помогает снизить у них боль и применение болеутоляющих препаратов.

Медицинская марихуана легализована в нескольких десятках стран помимо Украины, включая США (хотя и не все штаты), Канаде, Нидерландах, Чехии, Германии, Израиле, Уругвае, Мексике, Чили, Колумбии, Ямайке и других странах. Более того, и в России не только проводились исследования медицинской конопли, но и обсуждались условия, при которых ее использование могли бы легализовать в стране.

Таким образом, идея выращивания медицинской марихуаны в отдельных районах Крыма не является чем-то безумным, вписывается в новое законодательство Украины и соответствует практике других стран. Попытка выставить эту идею украинских властей в негативном свете – часть давних попыток российской пропаганды изобразить Украину страной наркоманов и наркоторговли. Фейки про Украину и наркотики уже разоблачались Delfi и нашими коллегами.

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