Teiginiai



Случай сестер Поллок доказывает существование реинкарнации. В мае 1957 года в результате трагического происшествия погибли две девочки – 11-летняя Джоанна и 6-летняя Жаклин. 4 октября 1958 года на свет появились две девочки-близняшки. Их назвали Джиллиан и Дженнифер. У одной из близняшек было такое же родимое пятно, как у покойной Жаклин. По словам отца девочки, у нее были такие же привычки и манеры, как и у погибших сестер.



Verdiktas



Хотя случай сестер Поллок интригует и вызывает много вопросов, он не представляет собой убедительного доказательства реинкарнации. Все, что произошло с сестрами Поллок, вполне можно объяснить в рамках науки. Наш вердикт – отсутствует контекст, необходимый для полгоного понимания того, что произошло с сестрами Поллок.



Melo detektoriaus komentaras



1) Отсутствие независимой проверки: большая часть информации о случае сестер Поллок основана на отчетах их родителей. Независимые исследователи или психологи практически не имели возможности наблюдать за девочками в реальном времени и проверить утверждения родителей.

2) Влияние родителей: родители девочек, особенно их отец, верили в реинкарнацию и могли непреднамеренно влиять на поведение и воспоминания девочек. На воспоминания девочек могли повлиять их четыре старших брата. Это может объяснить некоторые из их "воспоминаний" о прошлой жизни.

Манипуляция © Ekrano nuotr.

3) Селективное восприятие: некоторые из "доказательств" реинкарнации могут быть результатом селективной интерпретации. Например, девочки могли бояться машин, потому что это обычный страх для маленьких детей, а не потому, что они "помнили" автокатастрофу.

4) Отсутствие повторяемости: наука основана на повторяемости экспериментов. Случай сестер Поллок уникален и не может быть воспроизведен в контролируемых условиях, что делает его неподходящим для научного исследования.

5) Альтернативные объяснения: существуют альтернативные психологические объяснения для поведения девочек, такие как криптомнезия (нарушение памяти, при котором больной утрачивает способность к различению между воспоминаниями о реально пережитых событиях (непосредственный опыт) и воспоминаниями о событиях, которые представлены в содержании сновидений, либо о тех, о которых больной узнал опосредованно (слышал, видел, читал), влияние окружающих (родителей, старших братьев) и даже обычное детское воображение.