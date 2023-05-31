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В социальных сетях появился видеосюжет, который рассказывает о якобы единственно доказанном случае реинкарнации – перерождения сестер Поллок. Мы ознакомились с видеосюжетом и выяснили, что случай сестер Поллок все-таки не является доказательством реинкарнации.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Unsplash / Josue Michel

Teiginiai


Случай сестер Поллок доказывает существование реинкарнации. В мае 1957 года в результате трагического происшествия погибли две девочки – 11-летняя Джоанна и 6-летняя Жаклин. 4 октября 1958 года на свет появились две девочки-близняшки. Их назвали Джиллиан и Дженнифер. У одной из близняшек было такое же родимое пятно, как у покойной Жаклин. По словам отца девочки, у нее были такие же привычки и манеры, как и у погибших сестер.

Verdiktas

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Хотя случай сестер Поллок интригует и вызывает много вопросов, он не представляет собой убедительного доказательства реинкарнации. Все, что произошло с сестрами Поллок, вполне можно объяснить в рамках науки. Наш вердикт – отсутствует контекст, необходимый для полгоного понимания того, что произошло с сестрами Поллок.

Melo detektoriaus komentaras


1) Отсутствие независимой проверки: большая часть информации о случае сестер Поллок основана на отчетах их родителей. Независимые исследователи или психологи практически не имели возможности наблюдать за девочками в реальном времени и проверить утверждения родителей.

2) Влияние родителей: родители девочек, особенно их отец, верили в реинкарнацию и могли непреднамеренно влиять на поведение и воспоминания девочек. На воспоминания девочек могли повлиять их четыре старших брата. Это может объяснить некоторые из их "воспоминаний" о прошлой жизни.

Манипуляция
Манипуляция
© Ekrano nuotr.

3) Селективное восприятие: некоторые из "доказательств" реинкарнации могут быть результатом селективной интерпретации. Например, девочки могли бояться машин, потому что это обычный страх для маленьких детей, а не потому, что они "помнили" автокатастрофу.

4) Отсутствие повторяемости: наука основана на повторяемости экспериментов. Случай сестер Поллок уникален и не может быть воспроизведен в контролируемых условиях, что делает его неподходящим для научного исследования.

5) Альтернативные объяснения: существуют альтернативные психологические объяснения для поведения девочек, такие как криптомнезия (нарушение памяти, при котором больной утрачивает способность к различению между воспоминаниями о реально пережитых событиях (непосредственный опыт) и воспоминаниями о событиях, которые представлены в содержании сновидений, либо о тех, о которых больной узнал опосредованно (слышал, видел, читал), влияние окружающих (родителей, старших братьев) и даже обычное детское воображение.

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