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Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, в котором говорится, что следы, оставленные американскими астронавтами на Луне, не совпадают с протекторами на подошвах ботинок от их скафандров. По мнению создателей видео, это доказывает, что астронавты из США на Луне не высаживались. Мы ознакомились с видеосюжетом и выяснили, что его авторы заблуждаются, наш вердикт – манипуляция.
Astronautas Buzzas Aldrinas prie Amerikos vėliavos mėnulyje, 1969 m.
Astronautas Buzzas Aldrinas prie Amerikos vėliavos mėnulyje, 1969 m.
© NASA

Teiginiai


Следы, оставленные американскими астронавтами на Луне, не совпадают с протекторами на подошвах ботинок от их скафандров. Помимо этого, флаг США, около которого стоит американский астронавт, развевается, как будто бы от ветра, которого на Луне нет и быть не может.

Verdiktas

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Ботинки Армстронга и Базза Олдрина остались на Луне, чтобы компенсировать дополнительный вес, принесенный сбором лунных камней. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras


Нил Олден Армстронг – американский астронавт НАСА, лётчик-испытатель, космический инженер, профессор университета, военно-морской лётчик США, первый человек, ступивший на Луну 20 июля 1969 года в ходе лунной экспедиции корабля “Аполлон-11”. Именно Армстронг, ступая на поверхность Луны, сказал:

Это один маленький шаг для человека,
но гигантский скачок
для всего человечества.

Другой астронавт, Базз Олдрин, стал вторым человеком после Армстронга, ступившим на другое небесное тело, совершив километровую прогулку по поверхности Луны. Лунная экспедиция и высадка на спутник Земли практически с самого начала вызвала к жизни теории заговора, их сторонники пытались доказать, что экспедиция на Луну была мистификацией правительства США. В 2002 году Базз Олдрин, после того, как режиссер Барт Сибрел, сторонник одной из таких конспирологических теорий, попытался заставить астронавта признать, что лунная миссия была мистификацией, ударил режиссера по лицу.

Манипуляция
Манипуляция
© Ekrano nuotr.

Армстронг и Олдрин также оставили на Луне инструменты, снаряжение и мусор, так как НАСА потребовало, чтобы миссия привезла как можно больше образцов лунных пород и пыли, что в свою очередь означало, что экипаж должен был оставить все, что им на самом деле не нужно, для возвращения на Землю. Большая часть этого выброшенного хлама лежит к западу от фактического места посадки, в дуге космического мусора, известной как Зона Выбрасывания. Здесь также находятся две пары выброшенных лунных ботинок, две портативные системы жизнеобеспечения A7L и пара пустых пакетов из-под еды. Проект “Лунное наследие” в Государственном университете Нью-Мексико содержит подробный список всего, что оставила команда, вместе с картой.

С подробной историей того, как создавались ботинки для скафандров астронавтов лунной экспедиции “Аполлон – 11” можно ознакомиться здесь, а здесь можно посмотреть, как выглядел лунный скафандр Нейла Армстронга.

Флаг США на Луне развеваться не мог, так как на спутнике Земли нет ни атмосферы, ни ветра, но верхний край полотнища удерживает горизонтальный стержень – иначе оно бы мгновенно обвисло. Стержень этот был складным, но после посадки раздвижной механизм немного заело, и растянуть полотнище на полную длину у астронавтов не получилось. Именно поэтому ткань не выглядит натянутой. Упругая система флагштока позволила ткани “развеваться” благодаря колебаниям, которые на Луне гасятся намного медленнее, чем на Земле.

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