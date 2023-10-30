Правда ли, что израильские солдаты смазывают патроны свиными головами?

Тезисы
В Facebook, X (бывший Twitter), Tik Tok, VK, Телеграме и в Youtube появилось видео, которое авторы публикаций подписывают следующим образом: “солдаты ЦАХАЛ смазывают патроны о свиную голову”. Видео намекает на то, что таким образом израильская армия психологически давит на своих противников, так как свинина – запрещенный продукт в исламе, а свинья считается нечистым животным.
Вердикт
Распространяемый в соцсетях утверждение о том, что якобы среди израильских военных появилась “тенденция” смазывать патроны о свинину – это голословное утверждение, базирующее на обрывочном видео. Все, что можно сказать с уверенностью про это видео, так это то, что люди в нем говорят на иврите. Одежда и оружие людей на видео не соответствуют тому, что должно быть на воинах ЦАХАЛ. Непонятен временной контекст видео. Наконец, вызывает подозрения и то, что это не первый случай за несколько дней, когда распространяется утверждение, что израильские военные натирают патроны свининой. При этом, это уже второй подобный слух, активно распространяемый русскоязычными аккаунтами в соцсетях. Наш вердикт – ложь.
Комментарий Детектор лжи
Поиск видео в соцсетях показывает, что во многих случаях оно распространяется русскоязычными аккаунтами, что самом по себе должно вызывать настороженность. Изначальный источник видео, судя по всему, Телеграм-канал “Таки да Израиль”, в котором видео было опубликовано 15 октября днем с подписью “Тенденция мазать пули свиным жиром набирает популярность среди солдат ЦАХАЛ. Террористам, мечтающим о 72 девственницах, не очень понравится такой сюрприз” (сохранена оригинальная орфография – Delfi).
Тем не менее, есть серьезные основания сомневаться в подлинности видео, несмотря на то, что показанные на нем люди действительно говорят на иврите.
Во-первых, на нем видны три человека, и у каждого из них разная одежда – ботинки, штаны, также видно два разных типа оружия. У на одном из людей на видео вообще видны кроссовки и черные джинсы в обтяжку. Официальное обмундирование израильской армии так не выглядит – посмотреть разные типы военной формы израильтян можно на специальном сайте.
Во-вторых, непонятен контекст происходящего на видео. Утверждается, что мазать пули свиным жиром – это “тенденция” среди солдат ЦАХАЛ. Однако непонятно, почему солдаты ЦАХАЛ смазывают патроны о свиную голову среди дня, вне контекста какой-либо военной операции. Напомним, что Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа, в том числе из-за погодных условий.
Наконец, сомнения в том, что это именно израильские военные, вызывает и то, что несколькими днями ранее в соцсетях уже распространялось схожее видео, которое якобы демонстрировало солдата ЦАХАЛА, смазывающего боеприпасы о свиное сало. Однако то видео было разоблачено, как фейк: на самом деле, на нем показан украинский воин, а не израильтянин. Само по себе это не доказывает, что анализируемое нами видео – это фейк, однако ставит его в контекст. Распространение того слуха также приписывалось русскоязычному Телеграм-каналу.
- Источники
- Униформы военнослужащих армии обороны Израиля - ЦАХАЛ
- Израиль отложил наземную операцию в Газе из-за плохой погоды
- Проверка фактов: Солдат ЦАХАЛа смазывал пули свиным жиром перед боем с ХАМАСом? Читайте полный отчет!
- В сети появилось видео, на котором солдат ЦАХАЛа наносит свиной жир на пулю во время войны Израиля с ХАМАСом