Правда ли, что израильские солдаты смазывают патроны свиными головами?



Распространяемый в соцсетях утверждение о том, что якобы среди израильских военных появилась “тенденция” смазывать патроны о свинину – это голословное утверждение, базирующее на обрывочном видео. Все, что можно сказать с уверенностью про это видео, так это то, что люди в нем говорят на иврите. Одежда и оружие людей на видео не соответствуют тому, что должно быть на воинах ЦАХАЛ. Непонятен временной контекст видео. Наконец, вызывает подозрения и то, что это не первый случай за несколько дней, когда распространяется утверждение, что израильские военные натирают патроны свининой. При этом, это уже второй подобный слух, активно распространяемый русскоязычными аккаунтами в соцсетях. Наш вердикт – ложь.

