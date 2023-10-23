Правда ли, "что Израиль – государство апартеида"?

Внутри самого Израиля действительно был в 2018 году принят закон “О национальном государстве еврейского народа”, согласно которому Израиль провозглашается “национальным домом еврейского народа”, которому принадлежит исключительное право на национальное самоопределение в этой стране. Этот закон критиковали и в Израиле, и по всему миру как дискриминационный, однако формулировки закона декларативны и не могут быть использованы для обвинения в апартеиде. Согласно законам страны, арабы обладают теми же гражданскими правами, что и граждане евреи. Израильские арабы пользуются равной с еврейским населением социальной защитой и здравоохранением, а также обладают правом голоса и активно им пользуются, в израильском парламенте их интересы представляют арабские партии. Арабы освобождены от обязательной военной службы, однако могут пойти служить добровольно.