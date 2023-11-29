Правда, что "Африка скоро расколется на пополам"?

 
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Afrika
Afrika
ФОТО: Shutterstock

В социальных сетях появился видеоклип, в котором озвучивается сенсационная новость о том, что “Африканский материк вскоре расколется на две части”. Мы проверили видео и выяснили, что Африка расколется, но не вскоре, как это предвещают авторы видеоролика, а через пять или десять миллионов лет.

Тезисы

“Африка расколется на двое. В Восточной Африке происходят природные явления, здесь расположено место раскола континента под землей. Трое тектонических плит медленно, но верно, отдаляются друг от друга – вызывая формирование трещин и разломов в земле. Ученые, которые изучают этот процесс, уверены, что пройдет еще немного времени, и Африка расколется на двое. В месте ее раскола появится новый океан. Кроме того, уже можно наблюдать огромный разлом, который находится в пустыне Эфиопии и имеет протяженность в 56 км”.

Вердикт

Научные данные подтверждают, что в будущем Африка может расколоться и образовать новый океан, однако авторы видеоклипа не говорят, что, по словам ученых, этот процесс займет значительное время – от пяти до десяти миллионов лет. Наш вердикт – манипуляция и отсутствие контекстной информации, благодаря которой зрители видеоролика могли бы понять, что речь идет о далеком будущем, а не о нашем времени.

Комментарий Детектор лжи

Ученые действительно говорят о возможности формирования нового океана в результате раскола Африки. Это открытие было сделано благодаря исследованиям Восточно-Африканской рифтовой системы (EARS) протяженностью в 3500 километров, которая тянется от Красного моря до Восточной Африки в районе Мозамбика и образована двумя широкими параллельными главными рифтовыми ветвями: восточным рифтом, проходящим через Эфиопию и Кению, и западным рифтом, который дугой проходит от Уганды до Малави. Опубликованные в журнале “Geophysical Research Letters” исследования геологов подтверждают, что новый океан создается по мере того, как африканский континент раскалывается на две части. Это является результатом действия активных континентальных рифтовых систем.
Скриншот из социальных сетей

Исследователи полагают, что через 5-10 миллионов лет в районе нынешней Эфиопии произойдет “раскол” Африки из-за продолжающегося разделения Нубийской, Сомалийской и Аравийской тектонических плит. На месте тектонического разлома (подробно о происхождении тектонических разломов и их воздействии на земную кору можно прочитать здесь) появится, как мы уже упоминали, новый океан. Результаты исследования ученых также дают представление о процессе раскола Восточно-Африканской рифтовой системы и показывают, где точно может образоваться океан, если процесс разделения континента продолжится. Например, в 2005 году в северо-восточной Эфиопии открылся массивный разлом, который, как предполагается, является предвестником первого раскола континента с тех пор, как разделилась Пангея.

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