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Пользователи социальных сетей обсуждают видеозапись убийства молодого человека – поляка - в центре Варшавы. То, что человек, который снимает происшествие на камеру, говорит на украинском языке, послужило поводом к обвинению в преступлении украинцев. Однако правоохранительные органы Польши считают, что преступником, скорее всего, является не иностранец, а гражданин Польши. Наш вердикт: обвинение украинцев не доказано и является манипуляцией с целью разжигания национальной розни.
Манипуляция: украинские беженцы в центре Варшавы убили молодого поляка
Манипуляция: украинские беженцы в центре Варшавы убили молодого поляка
© Ekrano nuotr.

Тезисы видео:

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая на мобильный телефон, в которой видна драка нескольких мужчин. Затем на записи видно, что один из мужчин лежит окровавленный на полу в небольшом магазинчике. Человек, который снимает происшествие на камеру, говорит на украинском языке.

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Фейк: Польша заинтересована в разделе Украины

Ряд российских СМИ и пророссийских блогеров поспешили объявить, что запись якобы демонстрирует убийство в центре Варшавы несколькими пьяными украинскими националистами молодого 29-летнего поляка, который заступился за свою девушку.

Комментарий Delfi.ru:

Збигнев Зебро, министр юстиции и генеральный прокурор Польши в интервью (11.30 – 13.20 минута интервью – ред.) одной из крупнейших радиостанций в этой стране сообщил, что собранные силами правопорядка доказательства свидетельствуют, что, скорее всего, преступником является не иностранец, а местный поляк.

Как выяснил журналист tvn24.pl, разыскиваемый человек опознан и имеет польское происхождение. Фоном послужила банальная драка, пострадавший заступился за девушку. Украинская тема, которая появилась и затем была распространена в публичном пространстве и социальных сетях, появилась только потому, что случайный свидетель, который в тот момент вел запись на свой телефон, говорит на украинском языке.

Вердикт:

Видеозапись, сделанная во время убийства, не позволяет однозначно определить, что преступники – украинцы. На украинском языке говорит случайный свидетель убийства, который сделал запись происшествия, чтобы передать, как он сам заявил во время записи, в руки правоохранительных органов. Видеозапись послужила поводом для распространения дезинформации и разжигания национальной розни. Наш вердикт – манипуляция, причастность украинских беженцев к происшествию не доказана. Более того, по словам главы правоохранительных органов Польши, скорее всего виновным является местный поляк.

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