Манипуляция: украинские беженцы в центре Варшавы убили молодого поляка

Тезисы видео:
В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая на мобильный телефон, в которой видна драка нескольких мужчин. Затем на записи видно, что один из мужчин лежит окровавленный на полу в небольшом магазинчике. Человек, который снимает происшествие на камеру, говорит на украинском языке.
Ряд российских СМИ и пророссийских блогеров поспешили объявить, что запись якобы демонстрирует убийство в центре Варшавы несколькими пьяными украинскими националистами молодого 29-летнего поляка, который заступился за свою девушку.
Комментарий Delfi.ru:
Збигнев Зебро, министр юстиции и генеральный прокурор Польши в интервью (11.30 – 13.20 минута интервью – ред.) одной из крупнейших радиостанций в этой стране сообщил, что собранные силами правопорядка доказательства свидетельствуют, что, скорее всего, преступником является не иностранец, а местный поляк.
Как выяснил журналист tvn24.pl, разыскиваемый человек опознан и имеет польское происхождение. Фоном послужила банальная драка, пострадавший заступился за девушку. Украинская тема, которая появилась и затем была распространена в публичном пространстве и социальных сетях, появилась только потому, что случайный свидетель, который в тот момент вел запись на свой телефон, говорит на украинском языке.
Вердикт:
Видеозапись, сделанная во время убийства, не позволяет однозначно определить, что преступники – украинцы. На украинском языке говорит случайный свидетель убийства, который сделал запись происшествия, чтобы передать, как он сам заявил во время записи, в руки правоохранительных органов. Видеозапись послужила поводом для распространения дезинформации и разжигания национальной розни. Наш вердикт – манипуляция, причастность украинских беженцев к происшествию не доказана. Более того, по словам главы правоохранительных органов Польши, скорее всего виновным является местный поляк.
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