Манипуляция: Польша пытается переписать историю Второй мировой войны

Тезисы текста:

Надпись на фотографии гласит: "если в Варшаве так хотят раскрыть все исторические детали, которые привели к началу 2-й Мировой войны, то пусть начнут отсчет на с 1939 г., а хотя бы со сговора в Мюнхене, где Польша была соучастником. Или еще раньше, когда в 1934 году она первой в Европе заключила пакт с Гитлером".

Комментарий Delfi.ru:

Авторы текста пытаются обвинить Польшу в переписывании истории и непосредственном участии в качестве одного из инициаторов в начале Второй мировой войны. На самом же деле все с точностью до наоборот. Ответственность за начало Второй мировой войны лежит на Германии и СССР. Тем не менее Владимир Путин, президент Российской Федерации, периодически предпринимает массу усилий для того, чтобы доказать, что Польша несет часть ответственности за Вторую мировую войну. Российский президент старается умалить значение договора о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом, также известного как “пакт Молотова-Риббентропа”, участники которого разделили Польшу между собой незадолго до начала Второй мировой войны.

Однако именно СССР вместе с Третьим рейхом 23 августа 1939 года подписал мирный договор, в который вошел секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа о разделе Европы между СССР и Германией. 1 сентября 1939 года Третий рейх вторгся в Польшу, а 17 сентября 1939 года, согласно секретному протоколу, СССР вторгся в Польшу, захватив половину территории страны – так СССР способствовал началу Второй мировой войны. Польский солдат сражался как с немецкими, так и с советскими захватчиками. Сегодня из-за отсутствия доступа к советским архивам невозможно проанализировать планы и приготовления Советской армии, но действия Третьего Рейха и СССР в период с ноября 1939 по июнь 1941 года очень похожи – аннексия стран Балтии, война с Финляндией, аннексия части Румынии с одной стороны, а с другой – войны с Францией, Данией, Норвегией и Великобританией.

Авторы текста на фотографии ссылаются на так называемый сговор в Мюнхене в 1938 году и на договор от 1934 года, когда Польша подписала "Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей".

Гитлер разорвал договор о ненападении с Польшей в одностороннем порядке 28 апреля 1939 года под предлогом того, что Польша отказалась предоставить Германии возможность строительства экстерриториальной шоссейной дороги в Кёнигсберг (ныне Калининград) через территорию т. н. Польского коридора.

Ни первый договор, ни тем более второй не являются свидетельством ответственности Варшавы за события, приведшие ко Второй мировой войне.

Вердикт: очевидно, что Кремль хотел бы забыть о той роли, которую пакт Молотова-Риббентропа сыграл в событиях, приведших к началу Второй мировой войны. А ведь именно этот пакт является символом сотрудничества Иосифа Сталина, диктатора СССР, и Адольфа Гитлера, диктатора и лидера Третьего Рейха. Польша не может быть ответственной за события, приведшие ко Второй мировой войне, а сам материал является манипуляцией.