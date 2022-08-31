Манипуляция: белорусская государственная символика побуждает спортсменов к победам

Teiginiai



Иван Тихон рассуждает о том, что современная белорусская государственная символика дает спортсменам силы. Он считает, что “патриотизм, как и другие основополагающие человеческие качества, должны у человека присутствовать на протяжении всей жизни, чтобы он не менял ничего”. Кроме того, из этих слов Тихона можно сделать вывод, что “настоящие патриоты” в сфере спорта должны поддерживать курс власти во что бы то ни стало.



Verdiktas



Слова Тихона являются пропагандистской манипуляцией, наполненной штампами. О теперешней государственной символике Беларуси нельзя сказать, что она является общенациональной и объединяющей общество. Она в первую очередь связана с режимом Лукашенко и является символом его власти. Никаких исторических корней данная символика не имеет, о чем свидетельствует ее история. А патриотизм любого человека никак не связан с тем, “чтобы он не менял ничего” в течение жизни, поскольку людям свойственно делать выбор и быть ответственными за свою судьбу.



Melo detektoriaus komentaras



Слова Ивана Тихона являются мнением не очень привередливого спортивного чиновника, которому удобно обслуживать власть, обеспечивающую ему социальный лифт. Отсюда и его рассуждения о том, что “патриотизм, как и другие основополагающие человеческие качества, должны у человека присутствовать на протяжении всей жизни, чтобы он не менял ничего”. Зачем что-то менять, если можно плыть по течению и поддерживать политический режим Лукашенко, каким бы репрессивным он не был? Именно поэтому в августе 2020 г. Тихон назвал победу Лукашенко на выборах честной, а в сентябре того же года он был одним из гостей на тайной инаугурации Лукашенко, получив на следующий день должность руководителя белорусской федерации легкой атлетики. Многим людям свойственно ошибаться и делать тяжелый выбор, пытаясь не идти на сделку с совестью. Однако то, к чему призывает Тихон, является лживой подменой понятий и ценностей.

Вместо свободы выбора и наличия своего мнения по важным общественно-политическим вопросам в собственной стране, он предлагает отказаться от критики власти, считать ее непогрешимой и таким образом плыть по течению и потакать любым ее девиациям. Поэтому подобные заявления Тихона являются обычной пропагандистской ложью чиновника, готового держаться за свое кресло и любой ценой поддерживать репрессивный режим, не замечая тех огромных проблем, которые накопились в обществе особенно после августа 2020 г.

Говоря о символике, Тихон утверждает, что она, как и традиции, дает силы спортсменам. На возможную претензию, что “кто-то сегодня придет и скажет, что это не наш флаг”, он парирует тем, что “мы его принимали, мы молодое, но уже достаточно зрелое государство со своей символикой, атрибутикой”. Для того, чтобы понять манипулятивность данного высказывания, стоит обратиться к контексту. Теперешние госсимволы были придуманы в недрах администрации Лукашенко и были вынесены на референдум в мае 1995 г. Как указывает Михаил Пастухов, бывший судья Конституционного Суда Беларуси, формулировки вопросов референдума, в т.ч и о государственных символах, противоречили Декларации о государственном суверенитете, Конституции, а также Закону о референдуме. Например, вопросы о языке и государственных символах не могли выноситься на референдум. Кроме этого, сам референдум был назначен с нарушением процедуры и это сопровождалось избиением депутатов, объявивших голодовку в зале заседаний парламента. Поэтому вопрос о законности принятых на референдуме решений остается открытым. А сам референдум ознаменовал собой начало авторитаризма в Беларуси.

Символы, ставшие использоваться в качестве государственных, имеют своим прототипом флаг и герб Белорусской ССР. Флаг БССР в том виде, с какого его произвели его ребрендинг в 1995 г., появился лишь в 1951 г. Интересно, что его автором эскиза флага был художник Николай Гусев, известный тем, что во время немецкой оккупации рисовал на заказ портреты немецких офицеров и таким образом поддерживал свою семью. Герб же появился в советское время, при этом после войны в него вносились некоторые изменения, в последний раз в 1981 г. В любом случае, очевидно, что флаг и герб БССР, ставшие прототипами нынешней символики режима Лукашенко, имеют более короткую историю в сравнении с бело-красно-белым флагом и гербом “Пагоня”. Кроме того, протесты 2020 г. показали, какой цветовой гамме отдает предпочтение население Беларуси, в т.ч. множество бывших и нынешних спортсменов. Поэтому за теперешними государственными символами Беларуси нет истории, кроме той, которая заключается в успешном существовании режима Лукашенко. Эти символы являются одним из визуальных атрибутов режима или “нашим флагом [и гербом]”, если цитировать Тихона. Таким образом заявления Тихона о том, что современная белорусская госсимволика придает спортсменам силы, являются неуклюжей пропагандистской манипуляцией.