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Заголовок статьи, которая появилась на портале "Спутник-Литва", гласит, что более 40 процентов умерших от COVID-19 в нашей страны были полностью привиты. Мы проверили текст и выяснили, что заголовок полностью не соответствует действительности и является ложным.
Ложь: в Литве более 40% умерших от коронавируса жителей были полностью привиты
© DELFI / Josvydas Elinskas

Тезис текста:

В Литве более 40 процентов умерших от COVID-19 были полностью привиты.

Ложь: в Литве более 40% умерших от коронавируса жителей были полностью привиты
Ложь: в Литве более 40% умерших от коронавируса жителей были полностью привиты
© Ekrano nuotr.
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Комментарий Delfi.ru:

Виктор Денисенко, эксперт по безопасности из Литвы, прокомментировал публикацию "Спутник – Литва" следующим образом: "насколько мне удалось выяснить, эту информацию можно найти на русскоязычной версии "Спутник-Литва", на литовскоязычной версии сайта заголовок текста выглядит иначе. Думаю, что мы в очередной раз наблюдаем попытку манипулировать при помощи дезинформации русскоязычными читателями как из самой Литвы, России, так и из других стран".

Заявлениям портала Спутник Литва о высокой смертности среди вакцинированных в Литве противоречат данным Департамента Статистики Литвы. Среди госпитализированных из-за COVID-19, 79 процентов - это лица, не получившие ни одной дозы вакцины. Среди тех, кто умирает от COVID-19, 80% полностью не вакцинированы. В 75% случаев госпитализаций и смертей из-за COVID-19 - 25% не вакцинированных лиц из групп высокого риска. Более 72% жителей страны были вакцинированы или переболели COVID-19. Уровень этой смешанной иммунизации остается стабильным, поскольку количество вакцинаций уменьшается, а количество новых случаев заболевания увеличивается. С подробной статистикой вакцинирования, смертности в Литве можно ознакомиться здесь.

Согласно данным портала koronastop.lrv.lt, в Литве вакцинировано порядка 65 проц. населения страны, в то же самое время в России уровень вакцинации достиг 50,2 проц. населения. Приглашаем ознакомиться с собранными и обработанными данными ученых из университета им. Джона Хопкинса в США. На обоих графиках прослеживается начало кампании вакцинации в обеих странах – в Литве и России - и то, как благодаря более высокому уровню вакцинирования количество умерших в результате заболевания коронавирусом в Литве значительно ниже, чем в России.

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© Ekrano nuotr.
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Pav.2
© Ekrano nuotr.

Вердикт: Заголовок статьи, в которой приводятся данные, является откровенной манипуляцией, рассчитанной на то, чтобы ввести в заблуждение читателей и создать видимость того, что Литва не справляется с пандемией коронавируса, а также убедить в неэффективность вакцин.

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