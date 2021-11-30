Ложь: в Литве более 40% умерших от коронавируса жителей были полностью привиты

Тезис текста:
В Литве более 40 процентов умерших от COVID-19 были полностью привиты.
Комментарий Delfi.ru:
Виктор Денисенко, эксперт по безопасности из Литвы, прокомментировал публикацию "Спутник – Литва" следующим образом: "насколько мне удалось выяснить, эту информацию можно найти на русскоязычной версии "Спутник-Литва", на литовскоязычной версии сайта заголовок текста выглядит иначе. Думаю, что мы в очередной раз наблюдаем попытку манипулировать при помощи дезинформации русскоязычными читателями как из самой Литвы, России, так и из других стран".
Заявлениям портала Спутник Литва о высокой смертности среди вакцинированных в Литве противоречат данным Департамента Статистики Литвы. Среди госпитализированных из-за COVID-19, 79 процентов - это лица, не получившие ни одной дозы вакцины. Среди тех, кто умирает от COVID-19, 80% полностью не вакцинированы. В 75% случаев госпитализаций и смертей из-за COVID-19 - 25% не вакцинированных лиц из групп высокого риска. Более 72% жителей страны были вакцинированы или переболели COVID-19. Уровень этой смешанной иммунизации остается стабильным, поскольку количество вакцинаций уменьшается, а количество новых случаев заболевания увеличивается. С подробной статистикой вакцинирования, смертности в Литве можно ознакомиться здесь.
Согласно данным портала koronastop.lrv.lt, в Литве вакцинировано порядка 65 проц. населения страны, в то же самое время в России уровень вакцинации достиг 50,2 проц. населения. Приглашаем ознакомиться с собранными и обработанными данными ученых из университета им. Джона Хопкинса в США. На обоих графиках прослеживается начало кампании вакцинации в обеих странах – в Литве и России - и то, как благодаря более высокому уровню вакцинирования количество умерших в результате заболевания коронавирусом в Литве значительно ниже, чем в России.
Вердикт: Заголовок статьи, в которой приводятся данные, является откровенной манипуляцией, рассчитанной на то, чтобы ввести в заблуждение читателей и создать видимость того, что Литва не справляется с пандемией коронавируса, а также убедить в неэффективность вакцин.
- Источники
- Письменный комментарий 2021 11 25;
- Департамент Статистики Литвы – аналитика по COVID-19;
- Reuters данные по Covid-19;
- Важнейшая информация о коронавирусе (COVID-19) в Литве;
- Стопкоронавирус.рф – информация о коронавируса в России;
- Центр системных наук и инженерии (CSSE) Университета им. Джона Хопкинса (JHU): данные по коронавирусу;
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