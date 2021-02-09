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Новость, которой делились пользователи социальных сетей о том, что Джо Байден, президент США отказался поддерживать Алексея Навального оказалась фейком, запущенным сайтом сатирических новостей.
Džo Baidenas (kairėje) ir Aleksejus Navalnas (dešinėje)
Džo Baidenas (kairėje) ir Aleksejus Navalnas (dešinėje)
© Delfi koliažas (Imago / Scanpix ir Itar-Tass / Scanpix nuotr.)

Главный лейтмотив:

Президент США Джо Байден публично отказался поддерживать арестованного российского оппозиционера Алексея Навального. По утверждению американского лидера, его глубоко оскорбили слова блогера в отношении ветерана Второй мировой войны.

"Прошу прощения, но я просто не знал об этом случае с ветераном Второй мировой войны. Для моего поколения память о победе, которую одержали Союзники над Гитлером, священна. В 1979 году я был в Ленинграде и посетил Пискарёвское кладбище. Именно там я увидел, какие жертвы понёс русский народ в той страшной войне. И теперь человек, который претендует на ведущую роль в российской политике, смеет клеветать и оскорблять ветеранов. Я отзываю свою просьбу об освобождении Навального и прошу наказать его по всей строгости российских законов", — заявил Байден."

Сатирическая новость о Байдене и Навальном превратилась в фейк
Сатирическая новость о Байдене и Навальном превратилась в фейк
© Ekrano nuotr.
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Комментарий DELFI:

1) О поддержке Алексея Навального, президент Джо Байден заявил в своей программной речи в Госдепартаменте от 5 февраля: "Заключение в тюрьму Алексея Навального по политическим мотивам и усилия России по подавлению свободы выражения мнений и мирных собраний вызывают глубокую озабоченность у нас и международного сообщества. Г-н Навальный, как и все граждане России, имеет права согласно российской конституции. Он стал мишенью – из-за разоблачения коррупции. Он должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий". Речь Джо Байдена доступна на официальном сайте Белого Дома.

2) В некоторых постах в социальных сетях для иллюстрации материала используется фотография главы США с надписью, о том, что эту новость якобы растиражировала Русская Служба BBC, на самом деле это конечно же неправда, и Русская Служба BBC не стоит ни за распространением подобной новости, ни за ее созданием;

3) Delfi удалось найти первоначальный источник, благодаря которому распространилась новость. Это сатирическое интернет-издание на русском языке Panorama. Сатирический сайт существует с 2017, зарегистрирован в США, авторы сайта придерживаются принципа анонимности. За всю свою историю сайт приобрёл известность, тем что новости, которые публиковали его автора многократно тиражировались не только пользователями интернета, но и крупными СМИ, которые ошибочно приняли их за настоящие. Справедливости ради, требуется отметить, что все новости, который публикуются на сайте маркируются сообщением – Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями – тем не менее это как мы могли убедиться совершенно не препятствует, принимать новости сайта за чистую монету.

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