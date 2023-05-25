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Пользователи социальных сетей обсуждают видеоклип, в котором, как утверждают создатели видео, демонстрируется единственный настоящий фотоснимок Земли, на котором видно, что планета не круглая, а плоская. Однако на самом деле теория плоской Земли давно себя дискредитировала, а фотография, о которой говорится в видео – фотомонтаж.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Teiginiai

“Данный снимок в 1972 году украли серьезные хакеры из России прямо с секретных спутников ООН, на этом снимке расположена Земля в таком виде, в каком нам никогда не показывали. Нас с детства убеждают что Земля – это шар, и показывают ее в таком виде”, – сообщают вторы видеоклипа.

Verdiktas

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Утверждения, приведенные в видеосюжете, можно считать ложными, так как существует достаточно доказательств того, что Земля является сферой, а не плоская. Фотография, на которую ссылаются авторы видео, на самом деле является фотомонтажом. Первоначально это была графическая работа, созданная художником Детлевом ван Равенваем, которая первоначально использовалась для иллюстраций фото и видео материалов о кратере Чиксулуб, который образовался в результате падения метеорита около 65 миллионов лет назад. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Графическая работа, созданная художником Детлевом ван Равенваем, иображает кратер Чиксулуб, появившийся в результате падения метеорита (слева); Фотомонтаж, используется в качестве доказательства того, что Земля - не сфера, а плоская (справа)
Графическая работа, созданная художником Детлевом ван Равенваем, иображает кратер Чиксулуб, появившийся в результате падения метеорита (слева); Фотомонтаж, используется в качестве доказательства того, что Земля - не сфера, а плоская (справа)
© Ekrano nuotr.

Melo detektoriaus komentaras

Содержание данного видео неверно по нескольким ключевым пунктам.

1. Земля не плоская: Это было подтверждено многими научными методами. Например, спутники в космосе делают фотографии Земли, на которых четко видно, что она является сферой;

2. Закат и восход Солнца: Когда Солнце поднимается и садится, мы видим только его верхнюю часть. Это происходит из-за кривизны Земли;

3. Тени и палки: Эратосфен, греческий ученый, смог в 3 веке до н.э. оценить радиус Земли, сравнивая длину тени в двух разных местах. Если Земля была бы плоской, тени были бы одинаковы;

4. Гравитация: Наше понимание гравитации также указывает на то, что Земля является сферой. Гравитационное притяжение тянет все к центру массы. Если Земля была плоской, гравитация действовала бы по-разному в зависимости от того, где вы находитесь на плоскости;

5. Обзорность: На больших высотах или в открытом море мы видим, что горизонт является кривым. Это свидетельствует о кривизне Земли;

6. Путешествия вокруг Земли: Люди могут обойти Землю, двигаясь постоянно в одном направлении. Это было бы невозможно, если бы Земля была плоской;

7. Вариация звездного неба: Звезды, которые мы видим в северном полушарии, отличаются от звезд в южном полушарии. Это связано с кривизной Земли;

8. Не существует "секретных спутников ООН": Организация Объединенных Наций не владеет никакими спутниками, секретными или иными. Для космических исследований отвечают различные космические агентства и корпорации, такие как NASA, SpaceX, Roscosmos и другие;

9. Нет доказательств о хакерской атаке в 1972 году: в 1972 году технологии и интернет не были развиты до уровня, позволяющего "украсть" информацию со спутников. Также не существует никаких открытых данных о такой хакерской атаке, произведенной "серьезными хакерами из России". Тем более что в 1972 году России как таковой не существовало, существовал – Советский Союз;

10. Фотографии Земли демонстрируют ее как сферу: В 1972 году была сделана знаменитая фотография "Blue Marble" ("Синий шар") с борта аппарата Apollo 17, которая является одной из самых ясных и полных фотографий Земли, сделанных человеком. Эта фотография и множество других фотографий, сделанных со спутников и космических аппаратов, подтверждают, что Земля является сферой.

В связи с вышесказанным, утверждения, приведенные в видеосюжете, можно считать ложными. С подробной информацией о теории плоской Земли можно ознакомиться здесь.

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