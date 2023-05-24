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Дискуссии в социальных сетях вызвал видеосюжет, в котором демонстрируется процесс якобы создания в промышленных масштабах искусственных яиц, которые люди употребляют в пищу. Создатели видео утверждают, что, возможно, такие яйца вскоре появятся в супермаркетах. Мы ознакомились с содержанием видеоклипа и выяснили, что оно не является доказательством производства искусственных яиц. Наш вердикт – манипуляция.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Unsplash / Daniel Tuttle

Teiginiai


Налажено массовое производство искусственных куриных яиц.

Verdiktas


Видеоклип представляет собой ряд кадров, которые, по мнению создателей видео, свидетельствуют о том, что налажено массовое производство искусственных яиц. На самом деле это неправда. Причина, по которой яйца отличаются друг от друга, заключается в различии качества корма, породы птицы, старения яиц и обращения с яйцами. По мере созревания яичный белок и желток меняют свое состояние. На их состояние и его изменение влияет температура окружающей среды, а не то, что яйцо сделано искусственно. Наш вердикт – манипуляция.

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Слухи о том, что производство искусственных куриных яиц в Китае налажено в промышленных масштабах, в социальных сетях циркулируют давно, однако доказательств этого не существует. О том, что на данный момент не существует технологий или химикатов, позволяющих завершить производство цельных яиц, можно прочитать здесь. Помимо этого, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утверждает, что регулирующее агентство в настоящее время не знает о такой технологии. Средства массовой информации в Китае также опровергают существование искусственных яиц. Зато искусственные, игрушечные яйца, похожие на настоящие, можно без особых проблем купить в онлайн-магазинах. Тем не менее, это правда, что в самом Китае существовала большая проблема с некачественной едой.

Ложь
Ложь
© Ekrano nuotr.

Создание искусственных продуктов питания — это сложная задача, которая требует воспроизведения не только вкуса и питательной ценности оригинального продукта, но и его текстуры, цвета и поведения при приготовлении. Существуют компании, которые разрабатывают альтернативы яйцам, используя растительные ингредиенты, такие как соя, нут и прочие, чтобы создать продукты, которые ведут себя подобно яйцам при приготовлении. Но это отличается от создания полностью искусственных яиц. Также существуют научные исследования в области создания искусственного мяса с помощью культивирования клеток в лаборатории, но эти технологии пока что не дошли до стадии массового промышленного производства.

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