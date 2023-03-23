Правда ли, что у США в Украине есть биолаборатории, а Вашингтон хочет уничтожить большинство россиян?

Teiginiai



1) Виктория Нуланд призналась, что у США в Украине есть биолаборатории, и выразила обеспокоенность, что результаты их работы попадут к России;

2) „Экономически целесообразно проживание на территории России пятнадцати миллионов человек. Из них два миллиона планируется оставить для обслуживания транссибирской железнодорожной магистрали – кратчайшего пути в Европу. Остальные будут обслуживать химические и металлургические производства и ядерные могильники”, – сказала Мадлен Олбрайт.

Verdiktas



Факты, о которых рассказывается в видеосюжете, полностью не соответствуют действительности. Наш вердикт – ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Виктория Нуланд не говорила того, что впоследствии приписала ей российская пропаганда. Нуланд, отвечая на прямой вопрос сенатора-республиканца Марка Рубио о существовании на территории Украины биологического оружия, заявила, что в Украине существуют биологические исследовательские центры (а не лаборатории по производству оружия) и как раз возможный их захват российскими войсками может представлять нежелательный сценарий, на предотвращение которого направлены усилия и Украины, и США.

Ложь © Ekrano nuotr.

Российская сторона также публиковала информацию о том, что делегация США в Женеве признала проведение в Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психбольниц. Это сообщение оказалось очередным фейком, так как американская делегация не признавалась в том, чего не было – то есть в опытах на людях, финансировании деятельности биолабораторий для разработки биологического оружия в Украине.

Украина имеет право проводить биологические исследования в целях обеспечения безопасности системы общественного здравоохранения и в других мирных целях. “Секретными американскими лабораториями”, например, может быть “Украинский научно-технологический центр”, созданный в 1993 году в рамках Программы по уменьшению биологической угрозы. Сама программа направлена не на разработку биологического оружия, а на исследование способов борьбы с вирусами. За время сотрудничества с Украиной США инвестировали около 200 млн в развитие 46 лабораторий и медицинских учреждений в Украине.

С момента обретения Украиной независимости 24 августа 1991 года нет никаких признаков того, что она занимается какой-либо деятельностью, запрещенной Конвенцией, в отличие от России, находящейся под такими подозрениями. Конвенция не запрещает биологические исследования в профилактических, защитных или других мирных целях.

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Цитата о том, что “экономически целесообразно проживание на территории России пятнадцати миллионов человек. Из них два миллиона планируется оставить для обслуживания транссибирской железнодорожной магистрали – кратчайшего пути в Европу. Остальные будут обслуживать химические и металлургические производства и ядерные могильники”, приписывалась не только Мадлен Олбрайт. Изначально цитата приписывалась Маргарет Тэтчер, однако ничего подобного она не говорила, со списком всех известных публичных выступлений Тэтчер можно ознакомиться на сайте посвященного ей фонда. На сайте фонда можно ознакомиться и с тысячами документов, связанных с жизнью и деятельностью Тэтчер. Насколько удалось установить, первое упоминание о том, что эта цитата якобы принадлежит Маргарет Тэтчер, появилась в книге публициста Андрея Паршева (полковника Федеральной пограничной службы – ред.) “Почему Россия не Америка”, которая вышла в 1999 году. С разбором фейка можно ознакомиться у наших коллег из Настоящего времени.

Олбрайт приписывалась другая цитата, о том, что “России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь”. На самом же деле фразу впервые произнес генерал ФСО в отставке, "экстрасенс" Борис Ратников. Он пояснял, что во время подключения к подсознанию госсекретаря обнаружил “патологическую ненависть к славянам” и желание присвоить Сибирь.