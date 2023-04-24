Teiginiai

Российские военные в боях на херсонском направлении захватили один из переданных Украине западными странами танков "Леопард" и утопили его в болоте.

Verdiktas

Кремлевские СМИ сообщили об успехе российской диверсионной группы возле Херсона, утверждая, что ее бойцам удалось захватить танк "Леопард" и утопить его в болоте. Однако возникают сомнения в правдивости истории, так как наиболее вероятное место нахождения болот - на левом берегу Днепра, который контролируется Россией. Это ставит под сомнение сообщения диверсионной группы. К тому же, участниками не предоставлены фотографии утопленного трофея. Наш вердикт – фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Российские СМИ опираются на сообщение командира одного из подразделений добровольческого батальона "Сокол" с позывным "Бык". Однако авторы этой истории не учли одну существенную деталь: фронт под Херсоном проходит по Днепру. Украина контролирует правый берег (голубой цвет на карте – ред.), Россия – левый (красный цвет на карте – ред.).

Институт изучения войны: скриншот карты Херсона и прилегающей к нему местности © Ekrano nuotr.

Болота под Херсоном существуют – в дельте Днепра. На портале "Мой город — Херсон" в разделе можно узнать, что: "болота занимают 31,8 тыс. га. Это составляет 0,11% территории — больше, чем в других областях степной зоны (0,05%). Болота расположены в основном в Белозерском, Цюрупинском и Голопристанском районах. Наибольший массив — Кардашинское болото со средней глубиной торфа до 1,25 м и максимальной 4,5 м". Также с данными о географии Херсонской области можно ознакомиться здесь.

Ложь © Ekrano nuotr.

Однако как Кардашинское болото, как и Голопристанский, и Цюрупинский районы, находятся на левом берегу Днепра под контролем России. То есть, украинский танк россияне могли захватить и затопить в болоте только в том случае, если украинским военным удалось форсировать Днепр, захватить плацдарм на левом берегу и перевезти туда тяжелую технику. Однако ни в украинских СМИ, ни в каких-либо других средствах массовой информации пока что ничего не говориться о захвате ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра и боях там с применением тяжелой техники. Можно предположить, что российская диверсионная группа смогла проникнуть на правый берег, который контролируют украинские вооруженные силы, захватили танк и берег, но затем не смогли увезти и затопили в болоте.

На некоторых картах действительно можно найти заболоченную территорию рядом с Херсоном, точнее на его окраине, в Корабельном районе.

OpenStreetMap (некоммерческий веб-картографический проект – ред.): скриншот карты Херсона и прилегающей к нему местности © Ekrano nuotr.

Однако местный информационный портал сообщает, что местные заболоченные плавни были осушены еще в советские времена, и на их месте построен жилой квартал (с историей Корабельного района можно ознакомиться здесь). Где российские диверсанты смогли утопить танк – загадка, более того, ни фото, ни видематериалов захваченного и затопленного танка нет. На других картах заболоченной территории рядом с Херсоном, кроме той, которая, как мы упоминали, находится на левом берегу Днепра под контролем Российской Армии, нам обнаружить не удалось.

Google: скриншот карты Херсона и прилегающей к нему местности © Ekrano nuotr.

Yandex: скриншот карты Херсона и прилегающей к нему местности; © Ekrano nuotr.