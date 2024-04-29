Правда ли, что обложки ротшильдовского журнала the Economist предсказывают будущее?

Teiginiai
Обложки британского еженедельника The Economist являются зашифрованным посланием семьи Ротшильдов и политических и экономических элит миру о том, что произойдет в будущем. Данная конкретная обложка с зерном и черепами предсказывает голод в 2024 году.
Verdiktas
Журнал The Economist не является «ротшильдовским», его акции принадлежат множеству разных фирм и людей. Его обложки не предсказывают будущее и не сообщают о тайных решениях мировых элит, а делают обоснованные выводы на основе анализа мировых событий. Наконец, конкретная обложка с зерном и черепами вообще не имеет отношения к 2024 году – эта обложка от мая 2022 года, она относилась к угрозе мирового голода из-за российского вторжения в Украину. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Конспирологические теории, связанные с предсказаниями будущего и семьей Ротшильдов, очень популярны и особенно распространены в соцсетях. В данном случае пользователь соцсети Threads повторяет популярную теорию о том, что британский политический и экономический еженедельник The Economist в зашифрованном виде сообщает мировой публике, что будет происходить в будущем. В рамках этой теории предполагается, что журнал может предсказывать будущее, так как им владеет семья Ротшильдов, вокруг которой десятилетиями возникают теории заговора.
Семья Ротшильдов – это европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история берет начало в конца 18 века. Из-за невероятного успеха семьи на финансовом поприще, получении дворянского статуса в 19 веке и участии капитала семьи в важных политических событиях 19 и 20 века, Ротшильды часто воспринимаются как часть «мирового финансового закулисья». Про них рассказывают, что Ротшильды контролируют если не все, то значительную часть мировых богатств, что они провоцируют войны и управляют всем происходящим в мире.
Различные западные издания разоблачали множество теорий про эту семью, например теорию про то, что семейство Ротшильдов создало современное государство Израиль, про то, что Ротшильды владеют множеством мировых центральных банков или островом в Антарктике.
Несмотря на то, что журнал The Economist часто называют ротшильдовским, это на самом деле некорректно. Часть акций компании, которой принадлежит журнал, – это обычные акции, которыми могут владеть разные люди и организации, часть – это трастовые акции. Семья Ротшильдов владеет лишь частью акций журнала наряду с компаниями других семей, таких как Шрёдеры, Кэдбери, Лэйтоны и другие. Помимо этого 43,4% от общего акционерного капитала компании принадлежат компании Exor. Вся эта информация открыто доступна на сайте компании.
Идея того, что обложки журнала сообщают мировой публике, что именно произойдет, потому что так решили некие политические или экономические элиты или семья Ротшильдов – абсурдна. В конце каждого года журнал действительно делится с читателями своими предсказаниями на грядущий год, однако эти предсказания строятся на анализе ситуации в мире и имеющихся трендов. The Economist вполне может потом выпустить статью о том, какие предсказания оказались правильными, а какие – нет.
Далеко не все обложки журнала претендуют на то, чтобы быть предсказаниями. Обложка, на которую ссылается пользователь в Threads и которая якобы предсказывает голод в 2024 году (после наводнений и засухи), на самом деле была опубликована в мае 2022 года. Напомним, что тогда стало понятно, что из-за российского вторжения в Украину и атак на украинские порты, станет невозможным экспорт украинского зерна, что и может привести к глобальному голоду.
- Источники
- AAP Factcheck: The Rothschild family created the modern state of Israel
- Fact check: Central banks are publicly owned, not controlled by Rothschild family
- Rothschild Island named for banking family, not owned by it | Fact check
- Описание схемы владения The Economist Group на сайте компании
- Tom Standage’s ten trends to watch in 2024 – предсказания журнала на 2024 год
- The Economist: How we did with last year’s predictions: You win some, you lose some
- Обложка журнала the Economist, якобы предсказывающая голод в 2024 году, и опубликованная в 2022 году – на сайте журнала