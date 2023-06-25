Правда ли, что глобальное потепление и его угроза человечеству - миф и грандиозная научная афера?

3) "Также нам говорят, что можно реже дышать, перестать рожать детей и вообще сократить население людей на планете" – Это утверждение неверно. Ни одна известная организация или ученый не предлагает реже дышать или перестать рожать детей в качестве меры борьбы с изменением климата. Предложения по уменьшению населения в основном связаны с улучшением доступа к средствам контрацепции и продвижением прав женщин , а не с принудительным сокращением населения.

4) "и конечно платить больше налогов." – Предложения по налогообложению углекислого газа существуют, и они направлены на обеспечение экономической стимуляции для сокращения выбросов углекислого газа и других парниковых газов. Например, такой инструмент как углеродное налогообложение или "углеродный налог" используется для того, чтобы включить стоимость воздействия на климат в экономические решения. Это может стимулировать климатические действия, например, переход на чистые источники энергии. По данным Всемирного банка, доходы от углеродных налогов и систем торговли выбросами достигли рекордного уровня в 2023 году, составив около 95 миллиардов долларов. В настоящее время почти четверть глобальных выбросов парниковых газов покрывается прямыми инструментами ценообразования на углерод.