2024.04.29 08:56

Правда ли, что американские масоны чипируют детей?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Unsplash
В соцсетях Threads и в Instagram распространяется ролик с репортажем американского СМИ. В комментариях под этим видео утверждается, что масоны штаты Джорджия предлагают чипировать детей. На самом деле, пользователи соцсетей исказили смысл ролика: и ни о каком чипировании детей в данном случае речь не идет.

Teiginiai

Масоны в штате Джорджия в США основали компанию GACHIP, которая предлагает чипировать детей — якобы это поможет «предотвратить их похищение», а независимые американские СМИ рекламируют эту программу чипирования.

Verdiktas

Утверждение о чипировании детей масонской программой GACHIP в Джорджии – ложь. Собираемая о детях информация не связана с чипированием, и нужна для поиска в помощи детей, если они пропали. Распространяемое видео – единственный репортаж об этой программе, который нам удалось найти.

Melo detektoriaus komentaras

В штате Джорджия в США действительно есть организация масонов, однако подобные организации есть во многих странах. Вопреки приписываемому им конспирологами зловещему характеру, масонские организации в разных странах больше напоминают клуб по интересам и сообщество, нежели зловещие организации, контролирующие мир. Масонские ложи и организации не скрывают своего существования, у многих из них есть сайты, на которых рассказывается о масонстве, новостях ложи, мероприятиях и так далее. Масоны штата Джорджия также имеют свой сайт, на котором вполне открыто показаны члены организации, их благотворительные мероприятия и организации.
Скриншот из социальных сетей

Программа GACHIP действительно существует, и у нее есть свой сайт. Название программы на самом деле не имеет отношения к чипам – слово «CHIP» в названии организации на сайте расшифровывается как «Child Identification Program», то есть «Программа идентификации детей».

Скриншот с сайта программы, описывающий, что в нее входит

На сайте программы описано, что в нее входит – и там не идет речи о вживлении отслеживающих устройств в детей. Сотрудники программы:

• делают цветные фотографии ребенка, которые в случае похищения могут быть использованы СМИ и в программе Amber Alert

• снимают полный набор цифровых отпечатков пальцев ребенка

• берут образец ДНК и запаха ребенка, что также поможет полиции и полицейским собакам быстрее найти ребенка

• собирают информацию о ребенке – об отличительных особенностях (цвет волос и глаз, шрамы и т. д.)

• фиксируют контактные данные родителей или опекунов.

Более того, вся собранная информация хранится не у организации GACHIP, а у родственников или опекунов ребенка.

Создатели GACHIP нигде не утверждают, что «предотвращают похищения детей»: собранная информация призвана помочь семье ребенка, полиции и публике в поисках ребенка, если он уже пропал или похищен.

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