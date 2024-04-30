Правда, что „Зеленый курс Европейского Союза – это обман”?

4. Продажа российского газа Польше и другим странам: Германия, получая газ через „Северный поток”, действительно могла перепродавать его другим европейским странам, в том числе Польше. Польская сторона указывает, что с 2000 по 2022 годы основным поставщиком газа была Россия. Однако утверждение, что Германия „продавала” российский газ Польше, не совсем корректно, так как Польша также получала российский газ напрямую через газопровод Ямал-Европа. На данный момент Польша в основном получает газ при помощи газопровода Baltic Pipe (из Норвегии) и терминала сжиженного газа в Свиноуйстье (США, Катар и другие страны). С информацией о том, из каких стран после отказа от потребления российского газа Польша импортирует голубое топливо, можно ознакомиться здесь;