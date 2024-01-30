Правда, что "ВОЗ планирует навязать всему миру пандемическое соглашение и таким образом захватить власть над планетой"?

Тезисы
„Мы претерпеваем мягкий переворот. Идея заключается в том, чтобы издать совершенно новый свод законов и игнорировать существующие законы под предлогом готовности к пандемии и повестке для биобезопасности. ВОЗ развивается во всех странах, но сейчас директорат ВОЗ и Соединенные Штаты вносят поправки к пандемическому договору. Эти поправки включают в себя устранение защиты человека, усиление слежки, запрет свободы слова и требования, чтобы правительства следовали цензуре и продвигали только одну повестку. Другие поправки заключаются в том, чтобы связать руки государству, то есть больше никаких рекомендаций, а только исполнительные указы. Генеральный директор ВОЗ может объявить о пандемии или потенциальной пандемии, то есть он может заявить об этом без каких-либо условий и тогда странам по всему миру придется подчиниться и ввести цифровые паспорта. Кроме того, ВОЗ сообщит вам какие лекарства можно использовать в вашей стране, а какие нельзя. «Единое здоровье» – еще одна составляющая. Концепция «Единое здоровье» была создана для того, чтобы ВОЗ смогла взять под свою юрисдикцию все в мире. В эту концепцию также заложено своеобразное представление о том, что люди не представляют большей ценности, чем животные.”
Вердикт
Заявление о „мягком перевороте” и попытках ВОЗ установить новый свод законов, игнорируя существующие законы и права человека, а также ограничивая свободу слова и требуя от правительств следовать цензуре, не соответствует действительности. Также нет доказательств того, что ВОЗ пытается взять под свою юрисдикцию все в мире и считает людей не более ценными, чем животных. Женщина на видео — это Мерил Насс, врач из штата Мэн, чья лицензия была приостановлена в январе 2022 года за распространение дезинформации о COVID-19. Мерил Насс не работает в Всемирной Организации Здравоохранения и не выступала от ее имени на конференции. Наш вердикт – буквально все, о чем сообщает в своем видеоролике Мерил Насс – мистификация и ложь.
Комментарий Детектор лжи
Женщина на видео — это Мерил Насс, врач из штата Мэн, чья лицензия была приостановлена в январе 2022 года за распространение дезинформации о COVID-19. Подробно о обстоятельствах, которые привели к тому, что коллеги Мерил Насс единогласно проголосовали за то, чтобы ее медицинская лицензия была приостановлена – можно прочитать здесь. Мерил Насс не работает во Всемирной Организации Здравоохранения и не выступала от ее имени на конференции. Откровения госпожи Насс полностью противоречат принципам Всемирной Организации Здравоохранения. Страны, которые входят в состав ВОЗ, участвуют в разработке Договора по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования, однако этот договор не предусматривает ничего такого, о чем говорится в видеоклипе. Принципы, которых придерживается ВОЗ, исключают какое-либо насилие по отношению к людям. Осуществление того, о чем сообщает Мерил Насс, потребовало бы кардинального изменения устава Всемирной Организации Здравоохранения и превращение ее в орудие террора, что, несомненно, стало бы известно широкой общественности и вызвало бы огромный резонанс. И фактически означало бы прекращение существования ВОЗ. Добавим, что ни НАТО, ни МВФ, ни ООН, ни ЕС, ни какие либо другие организации не обладают механизмами, чтобы наделить ВОЗ правами для осуществления масштабного террора по отношению к жителям Земли.
Инициатива «Единое здоровье» от ВОЗ направлена на создание структуры для эффективного предотвращения, прогнозирования, выявления угроз здоровью и реагирования на них. Она укрепляет здоровье людей, животных, растений и окружающей среды и способствует устойчивому развитию, включая расширение сотрудничества и наращивание потенциала в различных секторах, связанных со здоровьем.
ВОЗ и Еврокомиссия действительно договорились использовать международные цифровые паспорта вакцинации. Однако, целью этой системы является улучшение здоровья людей, и она не предполагает устранение защиты человека или усиление слежки. Напротив, заявлено, что ВОЗ не будет иметь доступа к базовым персональным данным граждан.
В документах, связанных с пандемическим соглашением ВОЗ, обсуждаются вопросы, связанные с правами человека, торговлей, интеллектуальной собственностью и окружающей средой. Однако нет никаких указаний на то, что это соглашение включает в себя устранение защиты прав человека или введение запрета на свободу слова.
Главная цель предлагаемого договора ВОЗ о предотвращении пандемий – обеспечить равноправный доступ всех людей к средствам защиты от пандемий, включая вакцины и медицинскую помощь. Этот договор предназначен для укрепления сотрудничества в областях, влияющих на здоровье и благополучие людей на мировом уровне, и разрабатывается и согласовывается под руководством государств-членов ВОЗ. Договор хотя и имеет обязательную юридическую силу, но не содержит механизмов обеспечения соблюдения и не отменяет индивидуальной политики какой-либо страны в области здравоохранения или внутренней политики. В нем есть целый раздел, посвященный защите прав человека.
- Источники
- Совет по лицензированию медицинской деятельности штата Мэн продлил отстранение от работы врача-скептика вакцины COVID
- Медицинская лицензия Мерил Насс приостановлена – информация
- Принципы и устав Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)
- Договор по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования
- Представлен совместный план действий "Единое здоровье" для устранения угроз здоровью людей, животных, растений и окружающей среды
- Цифровое здравоохранение: Комиссия и ВОЗ запускают эпохальную инициативу в области цифрового здравоохранения для укрепления глобальной безопасности здоровья
- Фейк: «Всемирное правительство» подготовило «тайное» пандемическое соглашение и новые эпидемии
- Члены ВОЗ соглашаются начать переговоры о заключении глобального договора по борьбе с пандемией
- Женщина, описывающая планы «мягкого переворота» в связи с пандемией, не является представителем ВОЗ